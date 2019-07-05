【駐滬專電】上期所理事長姜岩：爭取今年上市不鏽鋼期貨

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》上期所理事長姜岩今日在「第四屆中國鋼鐵

金融衍生品國際大會」上表示，上期所將爭取今年上市不鏽鋼期貨，並做好氧化鋁期貨、鉻鐵期

貨等品種的上市準備。

姜岩指，２００９年上期所率先推出螺紋鋼、線材期貨。得益於中國鋼鐵工業龐大的產能規

模，鋼鐵生產、消費、流通企業和機構投資者廣泛參與鋼鐵類系列期貨，各品種運行平穩，市場

功能有效發揮。鋼鐵類系列期貨增強了中國鋼鐵行業的定價影響力、助力企業管理價格風險，服

務實體經濟取得實效。

