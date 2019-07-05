《午市前瞻》港股缺乏利好消息帶動，料續於二萬九關口拉鋸

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美股假期休市，港股繼續高位整固，今早輕微低開１０點報

２８７８５。市場觀望今日美國公布有關就業率等經濟數據，加上Ａ股繼續受壓，大市氣氛趨向

保守。港股半日窄幅上落，先低見２８７１４跌８０點，其後轉升，最高見２８８８０升

８４點。中午收報２８８１７﹒升２１點或升０﹒０８％，主板成交３１７﹒８６億元。

國企指數報１０８９７，下跌１５點或下跌０﹒１５％。

Ａ股方面，上證指數失守３０００點關口，半日報２９９９，跌５點或０﹒１８％；深成指

數報９３８８，升２０點或０﹒２２％。滬深兩市成交２０２５﹒６９億元人民幣。

重磅股表現靠穩，匯捶（００００５）軟０﹒０８％，報６５﹒５５元；騰訊

（００７００）微升０﹒０６％，報３６０﹒２元；港交所（００３８８）獲中金維持跑贏大市

評級，但半日仍跌０﹒０７％，報２７７﹒８元；友邦（０１２９９）走高０﹒６４％，報

８６﹒５５元；中移動（００９４１）跌０﹒１４％，報７１﹒１元；建行（００９３９）低０

﹒３２％，報６﹒２８元。



＊吉利遭花旗唱淡，一度急挫近７％＊



吉利（００１７５）遭花旗下調評級至賣出，指其產品周期的黃金年代已終結，目標價亦大

削四成三至９﹒３元，股價一度急挫近７％見１２﹒６２元，半日仍跌４﹒８７％收１２﹒８８

元，為半日最差表現藍籌。其他車股亦普遍走低，廣汽（０２２３８）低１﹒７５％，報８﹒４

３元，為最差國指股；比亞迪（０１２１１）軟１﹒６７％，報４７﹒２元；華晨（０１１１４

）滑１﹒１２％，報８﹒７９元。

基建水泥股有追捧，中建材（０３３２３）連獲多日獲北水追入，暫七連升，報

２﹒７８％，報７﹒４元，為最佳國指股；亞洲水泥（００７４３）升１﹒５６％，報１３元；

華潤水泥（０１３１３）則跌１﹒１６％，報７﹒７元；中國中鐵（００３９０）走高０﹒３４

％，報５﹒９２元。

食品股繼續走高，日清（０１４７５）旗下食品今加價，再飆３﹒３２％，報６﹒２２元，

連續兩日創上市新高；統一（００２２０）走高１﹒６９％，報９元；康師傅（００３２２）升

１﹒８３％，報１３﹒３６元；維他奶（００３４５）揚０﹒６８％，報３７﹒１元。啤酒股亦

造好，潤啤（００２９１）升１﹒９１％，報３７﹒４元；青啤（００１６８）揚０﹒６２％，

報４８﹒８元。



＊內房股借勢回調，中海外續追落後＊



內地易居房地產研究院數據顯示，上半年４０城新房成交跌一成，連升多日的內房借勢回調

。其中萬科（０２２０２）回吐０﹒１６％，報３１﹒４元；融創中國（０１９１８）挫

２﹒３１％，報３８﹒１元；世房（００８１３）軟０﹒４１％，報２４﹒１５元；碧桂園

（０２００７）六月銷售額按年滑近一成九，股價走低０﹒６７％，報１１﹒９元；新城發展（

０１０３０）未止跌，再跌１﹒９５％，報７﹒０５元；中海外（００６８８）再漲

１﹒１９％連升六日，午收報２９﹒７元。

軟件股連日受壓，中軟（００３５４）挫３﹒４３％，報３﹒９４元；金蝶（００２６８）

亦瀉２﹒４２％，報８﹒０６元；擎天軟件（０１２９７）跌０﹒９％，報２﹒１９元；金山軟

件（０３８８８）則微升０﹒１２％，報１７﹒０６元。



＊大市氣氛保守，公用股持續尋頂＊



大市方向未明，資金繼續流入公用股，領展（００８２３）再創歷史新高９９﹒８元，午收

漲１﹒５８％，報９９﹒５５元，兼為最佳藍籌；港鐵（０００６６）升０﹒２８％，報５３﹒

８元；港燈（０２６３８）漲０﹒７５％，報８﹒０５元；中電（００００２）揚０﹒７４％，

報８８﹒６元；煤氣（００００３）走高０﹒５６％，報１７﹒９４元。

近日半新股走勢波動，中煙香港（０６０５５）上日瀉逾２８％後，今反彈１０﹒３％，報

１５﹒２元，仍高招股價４﹒８８元約２﹒１倍；醫藥股翰森製藥（０３６９２）飆

５﹒７１％，報２３﹒１５元；錦欣生殖（０１９５１）結束兩連升，回吐１﹒８１％，報

９﹒２２元；鷹普精密（０１２８６）彈５﹒２６％，午收報３﹒８元。（ｙｋ）



＊黃偉豪：吉利銷售表現疲弱，現階段不宜沾手＊



隔晚美股因獨立日休市一天，港股周二（２日）因Ｇ２０傳出中美恢復貿易談判而升勢重現

，惟大市其後維持牛皮狀態，中民證券（香港）研究部董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，在

大市「炒不起」兼缺乏資金流入影響下，大部分投資者選擇將資金用作「炒新股」，故近日上市

的半新股亦見有大量成交和資金追捧。黃偉豪表示，港股目前仍然欠缺利好消息帶動向上，或需

等待７月尾的議息會議，給予投資者更多數據，以分析未來的經濟狀況，預計港股續於二萬九關

拉据。

吉利遭花旗唱淡，並表示其「黃金年代」已終結，股價半日急瀉逾半成。黃偉豪分析，全球

經濟下行，車主換車的意欲顯著減弱，從而令銷售表現出現走樣。黃偉豪續言，有關國策「只講

不做」，暫未見確實成效，減低投資者耐性，故暫不建議投資者沾手。（ｍｗ、ｙｋ）

