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即市新聞

05/07/2019 17:42

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４﹒３５億，買萬科中建材沽建行融創

　　《經濟通通訊社５日專訊》港股周五牛皮，低開１０點後跌幅輕微擴大，午後雖曾一度「轉
燈」向上發展，惟大市波幅有限，臨收市前再度轉跌。投資者關注美國非農就業數據表現，預料
將左右近期大市走勢。個股方面，由於近期美國十年期國債已失守２厘關口，市場追捧公用股，
領展（００８２３）連續第二日破頂，今日高見９９﹒８元，與「紅底股」有一步之遙。另外，
本地地產股繼續受減息憧憬影響而落鑊。恆指收報２８７７４點，跌２０點或０﹒０７％
　　按額度計算，北水全日淨流入４﹒３５億元人民幣，較周四的近兩個月低位增加２﹒５３億
人民幣，或１３９％。北水淨買入最多的個股依次是萬科企業（０２２０２）、中國建材
（０３３２３）和新華保險（０１３３６）；淨賣出最多的依次是建設銀行（００９３９）、融
創中國（０１９１８）和新城發展（０１０３０）。
　　主板成交額５６２﹒２２億元，較周四減少２２﹒３８％，其中港股通成交７０﹒８６億元
，佔總成交１２﹒６％。
　
＊北水續追萬科＊
　
　　新加坡政府投資公司周三（３日）增持萬科８１萬股或０﹒０６％，持股量升至
１０﹒０５％，約１﹒２３億北水淨買入萬科。業內擬淘汰落後產能，帶動水泥股造好，中建材
股價升３﹒３３％，並獲６１７５萬北水買入。
　　建行與工信部簽署戰略合作協議，惟２﹒０８億北水仍沽出建行。
　　易居房地產研究院４日發布《２０１９年上半年全國４０城新建商品住宅成交報告》顯示，
４０城成交環比下降１０﹒３％，而中國地產融資亦收緊，融創遭１﹒１６億北水沽出，股價跌
２﹒３１％。（ｂｎ）

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