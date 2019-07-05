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即市新聞

05/07/2019 15:05

《美元走勢－羅明立》美匯此輪反彈或結束，歐元或被動回升

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒９３　　　１０７﹒７５　　　１０７﹒８０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２８８　　　１﹒１２７１　　　１﹒１２８５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２５８８　　　１﹒２５７２　　　１﹒２５７６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８５７　　　０﹒９８４２　　　０﹒９８４４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７９２７　　　７﹒７８３７　　　７﹒７８６８

　　《美元走勢》美元在周四（４日）仍繼續維持窄幅波動局面，由於周三（３日）的ＡＰＤ就
業數據差於預期，引發市場對今晚非農就業數據可能同樣疲軟的擔憂。投資者在數據公布前紛紛
先行獲利或保持觀望態度。隨著７月美聯儲ＦＯＭＣ議息會議臨近，且考慮到５月以來經濟表現
欠佳，若非農就業數據不濟，將會明顯增加美聯儲本月降息的預期。美元指數隔夜在９６﹒７０
附近徘徊，但走勢上似乎仍有壓力，無法向上突破，這一輪反彈或許已結束。
　　昨日再有歐央行官員發表寬鬆言論，歐洲央行管委雷恩表示，歐元區正在經歷更長時間的經
濟疲軟，經濟放緩不再是暫時性的，如有需要，歐洲央行可以改變前瞻性指引、降息以及重啟
ＱＥ。歐洲央行再度開啟寬鬆政策似乎已經得到市場的確認，目前只是時間上的問題。歐洲多國
國債收益率紛紛創下歷史新低，其中德國１０年期國債收益率跌破歐洲央行存款利率，法國及英
國１０年期國債收益率亦創下歷史低位。但由於近期市場焦點集中在美聯儲降息預期，歐元或獲
得支撐而被動回升。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒００　　　１０６﹒７０　　　１０８﹒５０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２３０　　　１﹒１４５０　　　１﹒１１７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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