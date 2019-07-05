《美元走勢－羅明立》美匯此輪反彈或結束，歐元或被動回升

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒９３ １０７﹒７５ １０７﹒８０

歐元╱美元 １﹒１２８８ １﹒１２７１ １﹒１２８５

英鎊╱美元 １﹒２５８８ １﹒２５７２ １﹒２５７６

美元╱瑞郎 ０﹒９８５７ ０﹒９８４２ ０﹒９８４４

美元╱港元 ７﹒７９２７ ７﹒７８３７ ７﹒７８６８



《美元走勢》美元在周四（４日）仍繼續維持窄幅波動局面，由於周三（３日）的ＡＰＤ就

業數據差於預期，引發市場對今晚非農就業數據可能同樣疲軟的擔憂。投資者在數據公布前紛紛

先行獲利或保持觀望態度。隨著７月美聯儲ＦＯＭＣ議息會議臨近，且考慮到５月以來經濟表現

欠佳，若非農就業數據不濟，將會明顯增加美聯儲本月降息的預期。美元指數隔夜在９６﹒７０

附近徘徊，但走勢上似乎仍有壓力，無法向上突破，這一輪反彈或許已結束。

昨日再有歐央行官員發表寬鬆言論，歐洲央行管委雷恩表示，歐元區正在經歷更長時間的經

濟疲軟，經濟放緩不再是暫時性的，如有需要，歐洲央行可以改變前瞻性指引、降息以及重啟

ＱＥ。歐洲央行再度開啟寬鬆政策似乎已經得到市場的確認，目前只是時間上的問題。歐洲多國

國債收益率紛紛創下歷史新低，其中德國１０年期國債收益率跌破歐洲央行存款利率，法國及英

國１０年期國債收益率亦創下歷史低位。但由於近期市場焦點集中在美聯儲降息預期，歐元或獲

得支撐而被動回升。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒００ １０６﹒７０ １０８﹒５０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２３０ １﹒１４５０ １﹒１１７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

