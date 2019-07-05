《華為動向》任正非：物聯網成中美新戰場，華為加速開發相關晶片

《經濟通通訊社５日專訊》華為創辦人任正非接受英國《金融時報》訪問時表示，華為正加

速開發物聯網（ＩｏＴ）相關晶片及軟件。他更預言，當華為能主導物聯網產業時，將會是中美

摩擦的下一個戰場。（ｈｌ）

