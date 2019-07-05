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即市新聞

05/07/2019 15:31

【港鐵撞車】港鐵：荃灣線事故因軟件編程錯誤，後備電腦系統漏洞

　　《經濟通通訊社５日專訊》港鐵（０００６６）於３月１８日非行車時段的荃灣線進行新信
號系統演練，期間兩架列車在中環站相撞，導致荃灣線來往中環站及金鐘站一度停駛。港鐵今日
就事故公布調查委員會的調查結果，並做出相應改善建議。
　　根據該份調查，事故當日測試的是由行車系統供應商ＡＴＤＪＶ提供的新行車系統，當中包
括主電腦系統Ａ、副電腦系統Ｂ及備用電腦系統Ｃ，設有備用電腦系統的做法目的在縮短發生信
號故障時能縮短修復時間。而承辦商於２０１７年修改軟件時出現三個編程執行錯誤，導致是次
事故。
　　首先，Ａ及Ｂ向Ｃ傳送數據時，為了避免一同傳送出現故障的數據而產生「共同模式故障」
，所以會剔除「相互衝突區域數據」，再由Ｃ重新產生。但承辦商內部文件欠清晰　　團隊並無
將此改動列明於內部文件中，故其後並無進行內部風險評估及分析。
　　其次，軟件編程欠妥善－－因軟件編程的執行錯誤，Ｃ其實未能適當產生「相互衝突區域數
據」。該數據用於防止設定衝突路線。
　　最後，該軟件邏輯欠周詳　　軟件的配置並無阻止Ｃ電腦在以上情況下，成為主電腦系統。
綜合以上錯誤，導致系統未能防止由金鐘站進入中環站的列車進入交叉位，即「相互衝突區域」
，而在該處與一架中環往金鐘的列車相撞。（ｔｆ）

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