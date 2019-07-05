《經濟通通訊社５日專訊》星展香港公布，由今日起，客戶以全新資金２０萬港元或以上敘
造３個月定存，年利率由２﹒２５％，上調至２﹒３５％，４個月定存年利率由２﹒３％，上調
至２﹒４％，而６個月年利率則維持２﹒２５％不變。
另外，該行亦提供人民幣及美元定存優惠，３個月或６個月人民幣定存，可享年利率
２﹒０５％或２﹒１％。開立３個月或６個月美元定存，年利率分別高達２﹒２５％或
２﹒１５％。（ｂｉ）
05/07/2019 17:12
【港元利率】星展香港４個月港元定存年利率上調至２﹒４％
《經濟通通訊社５日專訊》星展香港公布，由今日起，客戶以全新資金２０萬港元或以上敘
造３個月定存，年利率由２﹒２５％，上調至２﹒３５％，４個月定存年利率由２﹒３％，上調
至２﹒４％，而６個月年利率則維持２﹒２５％不變。
另外，該行亦提供人民幣及美元定存優惠，３個月或６個月人民幣定存，可享年利率
２﹒０５％或２﹒１％。開立３個月或６個月美元定存，年利率分別高達２﹒２５％或
２﹒１５％。（ｂｉ）
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