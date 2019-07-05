【港鐵撞車】港鐵指承辦商責任清晰，日後會根據合約追討損失

《經濟通通訊社５日專訊》３月１８日港鐵測試新行車系統期間，發生兩架列車相撞事故。

港鐵今日公布事故調查結果，指事故中責任清晰，主要在於系統承辦商所犯的三個程式編寫執行

錯誤。車務總監劉天成表示，港鐵主要負監督責任，但是次事故中，承辦商並沒有將有關程式更

改列明於內部文件中，故港鐵未能發現不安全情況並採取行動。

而港鐵於今年１月曾以３０架列車，進行以電腦系統Ｃ為備用電腦系統進行全線測試。他指

當時沒有發現事故跡象，因為雖然測試列車數目較多，但沒有出現３月１８日事故中的行車情況

。

至於損失與賠償方面，他指會根據與承辦商的合同，追討事故造成之損失。而根據現行機制

，港鐵或須就班次受影響而呈交罰款，他指會根據與政府訂立之合同，撥備一定金額用作下年票

務優惠，但他並無透露具體金額。

對於是次事故中使用的以Ｃ電腦系統為後備電腦系統的行車程式，他指會作完整檢討，有需

要則重寫程式，並於政府同意後才重啟測試，預計今年內未能完成更新。但他強調更新的必要性

，因為現時系統自９０年代啟用至今，乘客量已增加逾三成，而設有後備電腦系統亦是高依賴性

行業常見做法。他亦指，若承建商依照建議作出改善，會繼續與其合作，因為該承辦商較知名，

具備能力和經驗，而招標過程亦公開全面。（ｔｆ）

