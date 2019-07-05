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即市新聞

05/07/2019 19:00

港交所：１０月８日起收市競價交易時段覆蓋至所有股本證券及基金

　　《經濟通通訊社５日專訊》港交所（００３８８）宣布，將進一步擴大收市競價交易時段覆
蓋的證券至所有於聯交所交易的股本證券及基金。
　　港交所市場主管姚嘉仁表示，自三年前推出收市競價交易時段以來，該時段交投活躍，切合
市場不同投資者的交易需要。擴大交易產品名單至覆蓋所有餘下股本證券及基金，將會進一步提
高收市時的交易流通性，同時簡化市場參與者的交易運作，並劃一所有股本證券的收市時間。
　　由今年１０月８日起，收市競價交易時段覆蓋的證券將擴大至所有股本證券（包括預託證券
、投資公司、優先股及合訂證券）和基金（包括交易所買賣基金及房地產投資信託基金）。覆蓋
的證券總數將由７００隻增加至超過２６００隻。現時收市競價交易時段覆蓋恆生綜合大型股指
數、中型股指數及小型股指數的成分股、在中國內地證券交易所有相應Ａ股的Ｈ股，以及所有交
易所買賣基金。
　　新增證券在收市競價交易時段的交易模式，將與該時段的現行模式相同，包括時段內５％的
價格限制。收市競價交易時段給予投資者額外十分鐘交易時間以完成日常交易。
　　收市競價交易時段於２０１６年推出，讓買賣盤可按收市價執行。覆蓋的證券在該交易時段
相對全日成交之佔比持續增加，由推出首年的６％穩步上升至過去一年的逾８％。
　　收市競價交易時段維持不包括結構性產品、槓桿及反向產品、認股權證及債務證券。
（ｂｉ）

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