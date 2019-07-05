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05/07/2019 19:14

【本港經濟】穆迪維持香港「Ａａ２」評級，展望保持穩定

　　《經濟通通訊社５日專訊》評級機構穆迪宣布，維持香港「Ａａ２」長期發行人評級和高級
無抵押債務評級，評級展望保持穩定。
　　穆迪認為，香港的財政和外部緩沖仍然非常強勁，這反映了政府的債務負擔極小、財政儲備
龐大、外匯儲備充足。這些緩沖可幫助抵禦衝擊和負面的長期趨勢，包括人口的迅速老齡化、全
球貿易的潛在急劇放緩，以及中國（Ａ１╱穩定）和美國（Ａａａ╱穩定）緊張局勢下全球貿易
和投資安排面臨的長期風險。
　　穆迪又指，香港發行人評級的穩定展望反映了其風險相對於Ａａ２評級而言處於較為均衡的
水平。由於存在經濟、金融和政治上的聯繫，香港容易受到內地的發展所影響。一些發展動向給
香港帶來了經濟機遇，如新設立的粵港澳大灣區。但特別要注意的是，當前的體制特徵令香港獲
得在一定程度上有別於內地的政治經濟獨立性，如果隨著時間的推移或在更突然的情況下，香港
與內地的聯繫導致這些體制特徵實際或被認為受損，則這些聯繫就會帶來風險。
　　評級包括穆迪對香港政治風險的評估，其中考慮到近年來政府的政策不時受到挑戰，這尤其
可見於大規模的民眾抗議中。這些抗議活動是香港制衡政府的手段之一，可支持其體制實力，若
制衡能力出現削弱的跡象，將對香港的信用狀況產生負面影響。（ｂｉ）

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