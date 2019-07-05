【本港樓市】中原ＣＣＬ按周升１﹒４１％，上半年累升９﹒１６％

《經濟通通訊社５日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１９０﹒４８點，按周升

１﹒４１％。若以正式買賣合約日期計，今年上半年ＣＣＬ則累升９﹒１６％。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中美貿易戰升級後，市場受到一連串社會事件影

響，樓價進入短暫反覆局面，波動擴大，卻不代表升跌走勢。近５周計，ＣＣＬ最高

１９０﹒４８點，最低１８６﹒２６點，波幅約４點。樓價繼續高位爭持，指數忽高忽低，需要

時間平伏。



＊中小型單位三周累升２﹒３％＊



中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ最新報１９１﹒５８點，按周升１﹒５３％。

ＣＣＬ（中小型單位）報１９０﹒１９點，按周升１﹒４７％。ＣＣＬ（大型單位）報

１９１﹒９３點，按周升１﹒１０％。ＣＣＬ、ＣＣＬ Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）齊升

３周，分別上升２﹒２７％、２﹒２８％及２﹒３０％。

本周四區指數二升二跌。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７４﹒５９點，按周升１﹒８６％，

連升４周共２﹒３０％。在剛需支持下，新界西樓價持續高企。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１９９﹒２４點，按周升５﹒６９％，連升２周共６﹒６２％。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１８５﹒７２點，按周跌０﹒９５％，連升２周後回軟。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１９９﹒３５點，按周跌０﹒３０％，連跌２周共０﹒８２％。



＊上半年新界東樓價領先，升一成＊



中美貿易戰升級後５周計，ＣＣＬ四大整體指數均出現三升二跌，樓價高位反覆。ＣＣＬ累

升０﹒５６％，ＣＣＬ Ｍａｓｓ累升０﹒１１％，ＣＣＬ（中小型單位）累升０﹒３３％，

ＣＣＬ（大型單位）累升１﹒７４％。

以正式買賣合約日期計，２０１９年上半年ＣＣＬ累升９﹒１６％，ＣＣＬ Ｍａｓｓ升８

﹒８６％，ＣＣＬ（中小型單位）升９﹒１７％，ＣＣＬ（大型單位）升９﹒１３％，港島升９

﹒２２％，九龍升７﹒６０％，新界東升１０﹒１０％，新界西升９﹒４３％。

２０１８年上半年ＣＣＬ累升１２﹒９１％，ＣＣＬ Ｍａｓｓ升１３﹒１２％，ＣＣＬ（

中小型單位）升１３﹒０９％，ＣＣＬ（大型單位）升１１﹒９７％。而２０１８年下半年ＣＣ

Ｌ累跌６﹒３５％，ＣＣＬ Ｍａｓｓ跌６﹒６９％，ＣＣＬ（中小型單位）跌６﹒６７％，Ｃ

ＣＬ（大型單位）跌４﹒７０％。（ｃｌ）

