《經濟通通訊社５日專訊》金管局今日公布，香港於今年６月底的官方外匯儲備資產為
４４５６億美元，較５月底的４３７８億美元，增加７８億美元或１﹒８％。
連同未交收外匯合約在內，香港於６月底的外匯儲備資產為４３８４億美元，而５月底為
４３０６億美元。
為數４４５６億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣約七倍，或港元貨幣供應
Ｍ３約４６％。（ｃｌ）
05/07/2019 16:40
【本港經濟】金管局：６月底外匯儲備資產按月增加７８億美元
《經濟通通訊社５日專訊》金管局今日公布，香港於今年６月底的官方外匯儲備資產為
４４５６億美元，較５月底的４３７８億美元，增加７８億美元或１﹒８％。
連同未交收外匯合約在內，香港於６月底的外匯儲備資產為４３８４億美元，而５月底為
４３０６億美元。
為數４４５６億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣約七倍，或港元貨幣供應
Ｍ３約４６％。（ｃｌ）
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