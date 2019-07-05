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即市新聞

05/07/2019 19:31

《再戰明天》下周關注中美再展貿易談判，內地公布６月外匯儲備

　　《經濟通通訊社５日專訊》下周的市場焦點料落在中美再展貿易談判。據美國貿易代表辦公
室的官員表示，美國和中國的高級代表正在安排下周恢復談判。據了解，美方的談判牽頭人是貿
易代表萊特希澤和財長姆欽，而中方首席談判代表是國務院副總理劉鶴。

＊下周焦點料落在中美可能再展貿易談判＊

　　此外，下周二（９日），美聯儲主席鮑威爾通過衛星在波士頓聯儲主辦的壓力測試會議上發
表開場講話。下周三（１０日）美加央行公布會議記錄。下周四（１１日）歐洲央行公布會議記
錄。

＊歐元集團會議下周一在布魯塞爾舉行＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間下周日（７日）下午３：３０ｐｍ，歐洲央行執委科爾參
加法國經濟學家俱樂部舉辦的會議。
　　下周一（８日），日本央行總裁黑田東彥在地區分行經理季度會議上發表講話。
　　歐元集團會議下周一在布魯塞爾舉行。

＊內地公布６月外匯儲備＊

　　在數據方面，下周日，中國公布６月外匯儲備，料維持於３﹒１萬億美元。
　　下周一早上７：５０ａｍ，日本公布５月國際收支經常帳餘額，料盈餘由１﹒７萬億日圓下
降至１﹒５萬億日圓。日本５月核心機械訂單月率料由５﹒２％跌至負３﹒７％；年率料由
２﹒５％跌至負１﹒６％。
　　下周一下午４：００ｐｍ，台灣公布６月貿易收支；進口年率料由下滑５﹒９％升上
０﹒２％；出口年率跌幅料由４﹒８％收窄至３﹒３％。
　　４：３０ｐｍ，歐元區公布７月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數。

＊ＴＣＬ電子開股東會＊

　　在本港，下周一，ＴＣＬ電子（０１０７０）和朗生醫藥（００５０３）開股東特別大會。
（ｈｏ）

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