《再戰明天》下周關注中美再展貿易談判，內地公布６月外匯儲備

《經濟通通訊社５日專訊》下周的市場焦點料落在中美再展貿易談判。據美國貿易代表辦公

室的官員表示，美國和中國的高級代表正在安排下周恢復談判。據了解，美方的談判牽頭人是貿

易代表萊特希澤和財長姆欽，而中方首席談判代表是國務院副總理劉鶴。



＊下周焦點料落在中美可能再展貿易談判＊



此外，下周二（９日），美聯儲主席鮑威爾通過衛星在波士頓聯儲主辦的壓力測試會議上發

表開場講話。下周三（１０日）美加央行公布會議記錄。下周四（１１日）歐洲央行公布會議記

錄。



＊歐元集團會議下周一在布魯塞爾舉行＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間下周日（７日）下午３：３０ｐｍ，歐洲央行執委科爾參

加法國經濟學家俱樂部舉辦的會議。

下周一（８日），日本央行總裁黑田東彥在地區分行經理季度會議上發表講話。

歐元集團會議下周一在布魯塞爾舉行。



＊內地公布６月外匯儲備＊



在數據方面，下周日，中國公布６月外匯儲備，料維持於３﹒１萬億美元。

下周一早上７：５０ａｍ，日本公布５月國際收支經常帳餘額，料盈餘由１﹒７萬億日圓下

降至１﹒５萬億日圓。日本５月核心機械訂單月率料由５﹒２％跌至負３﹒７％；年率料由

２﹒５％跌至負１﹒６％。

下周一下午４：００ｐｍ，台灣公布６月貿易收支；進口年率料由下滑５﹒９％升上

０﹒２％；出口年率跌幅料由４﹒８％收窄至３﹒３％。

４：３０ｐｍ，歐元區公布７月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數。



＊ＴＣＬ電子開股東會＊



在本港，下周一，ＴＣＬ電子（０１０７０）和朗生醫藥（００５０３）開股東特別大會。

（ｈｏ）

