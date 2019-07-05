  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/07/2019 17:41

【企業盈喜】皇岦（８１０５）料年度股東應佔除稅後溢利大幅增加

　　《經濟通通訊社５日專訊》皇岦（０８１０５）發盈喜，預期截至２０１９年６月底止年度
錄得股東應佔除稅後溢利比起２０１８年同期錄得約１２００萬令吉溢利將大幅增加。此增長主
要是由於相比去年度同期的非經常性上市費用導致行政費用減少。（ｋｙ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道05/07/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】小米股價見低位可吼，互聯網業務炒未來願景
專訪05/07/2019
【駐滬專訪】嘉華國際：樓市政策「穩」字當頭 銷售策略順勢而為
生財有道05/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：小注孖展抽百威
FOCUS05/07/2019
【FOCUS】貴價巨無霸登港 百威欲cheers中國
國際動態05/07/2019
日限輸韓3種高科材料 貿戰開打
香港政情04/07/2019
【移交逃犯】圖輯—7.1之後的立法會
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金