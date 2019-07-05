【企業盈喜】皇岦（８１０５）料年度股東應佔除稅後溢利大幅增加

《經濟通通訊社５日專訊》皇岦（０８１０５）發盈喜，預期截至２０１９年６月底止年度

錄得股東應佔除稅後溢利比起２０１８年同期錄得約１２００萬令吉溢利將大幅增加。此增長主

要是由於相比去年度同期的非經常性上市費用導致行政費用減少。（ｋｙ）

