【企業盈警】栢能集團（１２６３）料上半年錄得虧損

《經濟通通訊社５日專訊》栢能集團（０１２６３）公布，預期對比去年同期，截至今年６

月３０日止六個月之財務業績將錄得虧損，主要由於期內清理舊型號之圖像顯示卡所致。

公司預計，中期業績將於８月刊發。（ｂｎ）

