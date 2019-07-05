《經濟通通訊社５日專訊》栢能集團（０１２６３）公布，預期對比去年同期，截至今年６
月３０日止六個月之財務業績將錄得虧損，主要由於期內清理舊型號之圖像顯示卡所致。
公司預計，中期業績將於８月刊發。（ｂｎ）
05/07/2019 16:42
【企業盈警】栢能集團（１２６３）料上半年錄得虧損
《經濟通通訊社５日專訊》栢能集團（０１２６３）公布，預期對比去年同期，截至今年６
月３０日止六個月之財務業績將錄得虧損，主要由於期內清理舊型號之圖像顯示卡所致。
公司預計，中期業績將於８月刊發。（ｂｎ）
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