【企業盈警】凱富善集團料上半年應佔虧損較去年同期增加

《經濟通通訊社５日專訊》凱富善集團控股（０８５１２）公布，截至今年６月３０日止六

個月，料錄得的公司擁有人應佔虧損將較去年同期增加。

主要歸因於（ｉ）原計劃於今年第二季度付運的貨品延遲至今年第三季度銷售；（ｉｉ）市

場推廣及營銷成本（包括就向客戶推介新訂單向銷售代表支付的佣金及有關美國市場諮詢的顧問

服務費）增加；（ｉｉｉ）今年上半年行政及財務人員的人數增加以及薪金及津貼增加。

中期業績將於８月中旬前刊發。（ｂｎ）

