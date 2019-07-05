《經濟通通訊社５日專訊》大新銀行（０２３５６）宣布，推出百威亞太（０１８７６）新
股認購優惠，貸款年利率低至３﹒８５％，只適用於貸款額５０萬至５００萬港元，並豁免手續
費。
新股認購貸款優惠只適用於由７月５日至７月１０日經大新銀行各分行辦理上述新股認購貸
款申請。（ｂｎ）
05/07/2019 18:41
【新股上市】大新銀行推百威新股認購優惠，貸款年利率３﹒８５％
《經濟通通訊社５日專訊》大新銀行（０２３５６）宣布，推出百威亞太（０１８７６）新
股認購優惠，貸款年利率低至３﹒８５％，只適用於貸款額５０萬至５００萬港元，並豁免手續
費。
新股認購貸款優惠只適用於由７月５日至７月１０日經大新銀行各分行辦理上述新股認購貸
款申請。（ｂｎ）
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