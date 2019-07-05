【百威招股】百威首日孖展借出最少６３億元，料中長線股價升一成

《經濟通通訊社記者李梓瑩５日報道》全球最大啤酒商百威英博分拆出來的子公司百威亞太

（０１８７６）今日起招股，每手入場費約４７４７﹒３６元，集資最多７６４﹒４７億元，當

中公開發售佔大約３８億。不過，近日港元拆息（ＨＩＢＯＲ）全線上揚令資金成本高漲，孖展

息率突破３厘。有業界指，首日孖展認購反應不算熱烈，建議散戶可以現金認購，若以孖展入飛

，須留意百威亞太股價的潛在升幅能否彌補孖展利息成本。



＊綜合三間證券行暫錄孖展認購額６３億元＊



耀才（０１４２８）及信誠兩間證券行預留孖展額度合共大約３５０億元，前者最高可應付

２００億元，後者約１５０億元。綜合耀才、輝立、信誠三間證券行暫時預訂孖展認購金額共約

６３億元，相當於公開發售集資額３８﹒２２億元的約１６４％，即超額認購６４％。

耀才證券行政總裁許繹彬對本通訊社表示，目前認購反應不算熱烈，因今年整體新股市場不

及以往強勁，而百威亞太屬於啤酒、內需股，行業沒有獨特性，加上公司集資額龐大，認購反應

屬意料之內。他建議投資者應留意孖展息率，有興趣可以考慮以現金認購。



＊中長線股價料升１０％或以上，宜小注孖展認購＊



信誠證券聯席董事張智威指出，投資者要留意股價的潛在升幅能否抵銷孖展利息支出。他表

示，百威亞太知名度高，如流通量足夠，未來或可納入指數成分股，料中長線股價有１０％或以

上升幅。

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，不建議以大額孖展入飛，宜小注認購，因為

目前孖展息率高，上市後股價升幅或不足於抵銷有關利息；如果以現金認購則要留意，由於其市

值偏高，股價大升機會不會太大，料短期升幅可以有５％至１０％，惟２０％以上的機會則較小

，只宜短炒。

對於市場有意見認為，百威亞太是次招股的市盈率（ＰＥ）約為３８﹒５倍至４５倍，較已

在港上市的青島啤酒（００１６８）及華潤啤酒（００２９１）為高。集團兼首席執行官楊克（

Ｊａｎ Ｃｒａｐｓ）認為，旗下業務遍布已發展及發展中國家，以及在高檔啤酒市場具有領先

地位，「難找到可比較（ｃｏｍｐａｒａｂｌｅ）的公司」，定價溢價（ｐｒｅｍｉｕｍ）合理

。

軟庫中華分析師謝承志表示，百威亞太在中國高端啤酒市佔率較已上市的青啤及潤啤為高，

產品定價具優勢，加上集團業務增長快，認為市盈率較高亦屬合理。

楊克指，啤酒行業發展穩定，不受經濟放緩影響，而旗下高端啤酒在中國銷售仍錄中單位數

增長，超高端品牌更有雙位數增長。（ｋｉ）

