《小傳日記》減息漸可期，魚缸卻牛皮；違約憂慮顯，新城跌未止！

《小傳日記》隔晚（４日）花旗國獨立日假期休市，歐股都無咩方向個別發展。資金就繼續

流入債市，其中德國十年期國債穿０﹒４厘，首次穿央行嘅存款利率，情況好得人驚啊！今晚花

旗國就會公布上個月嘅「非農」數據，但前日公布嘅ＩＳＭ非製造業指數插水插至近兩年低，非

農可能唔太樂觀，再度燃起缸友對今個月減息嘅憧憬，缸友要密切留意今晚嘅數據啦！

香江呢邊自從星期二（２日）Ｇ２０返嚟急升過一輪之後，表現都係平平無奇，唔上唔落，

加上「孖屐」近排炒新股，都無咩錢流入藍戰士袋，加上喺無咩上升催化劑之下，二萬九呢個關

口睇嚟要收復都仲要一段時間！今朝魚缸開市低開１０點報２８７８５，最多升過８４點同跌過

８０點，全日波幅只有１６５點，一個字悶啊！最終魚缸全日就收報２８７７４，跌２０點，全

日成交５６２﹒２２億比上個交易日減少兩成二，係繼上年１２月尾之後單日成交新低！國貨就

收報１０８９５，跌１８點。

Ａ場連跌三日之後，今日終於識彈！上證收報３０１１，升５點，全日成交

１６３１億人仔。

大隻藍戰士方面表現都係呆呆滯滯，有統計話《王者榮耀》繼續係全球最賺錢手遊，而

《和平精英》亦躋身五強！但有咁好嘅消息，ＱＱ（００７００）都無咩聲氣，全日跌２亳報

３５９﹒８銀；大象（００００５）就唔見毫半，報６５﹒４５銀；ＡＩＡ（０１２９９）高位

整固，全日升近半巴仙，報８６﹒２５銀；魚缸呆滯，生發發（００３８８）表現都係麻麻，升

唔足半巴仙，報８６﹒２５銀。



＊新樓成交跌內房升勢洩，新城系仆直淡友有肉食＊



易居房地產研究院噚日公布上半年全國４０城新建商品住宅成交報告，４０個大城市新樓成

交跌咗一成，可憐！但無阻神州磚頭佬繼續炒「降準減稅」，但比前幾日升勢凌厲，今日佢哋就

兩邊走，大隻啲嘅中海外（００６８８）同潤地（０１１０９）就齊齊走高半巴仙，分別報

２９﹒５銀同埋３５﹒６５銀。碧桂園（０２００７）公布上個月銷售，成績唔理想減少一成九

，今日表現自然要仆低１巴仙，報１１﹒８６銀。融創（０１９１８）亦跌逾２巴仙，報

３８﹒１銀。細啲嘅旭輝（００８８４）之前賣樓成績省鏡，大和都出報告讚兼籲買，全日再升

近３巴仙，報５﹒５銀。

物管佬走勢不一，中奧到家（０１５３８）唔見逾１巴仙，報０﹒６６銀。佳兆業物業

（０２１６８）跳高７巴仙，報１４﹒２２銀。雅生活服務（０３３１９）升逾３巴仙，報

１４﹒７２銀。

新城系持續受醜聞影響，大行驚緊可能系內會出現債務違約，加上阿媽新城控股

（滬：６０１１５５）都傳畀中證監查緊，今日開市已經跌停，兩隻香江新城系魚毛自然無運行

，新城發展（０１０３０）再瀉７巴仙，報６﹒７１銀；新城悅（０１７５５）就仆低近一成一

，報５﹒０８銀！



＊花旗吹淡風吉利向下衝，美方出口術手機佬沽出＊



今日大行花旗出個ＲＥＰＯＲＴ，真係嚇死寶寶囉，佢竟然話吉利（００１７５）嘅產品週

期黃金時代已經終結，除咗下調淨利潤同銷售月預測之外，仲將「他屐」由１６﹒４銀降到

９﹒３銀，嚇到吉利股價向下衝，今日急跌６巴仙，報１２﹒６８銀，做埋表現最差藍戰士！禍

不單行，其他車佬都跟埋一齊震，廣汽（０２２３８）潛２巴仙，報８﹒４２銀。比亞迪

（０１２１１）微挫半巴仙，報４７﹒８銀。長汽（０２３３３）逆升半巴仙，報６﹒０３銀。

上次花旗國先同神州傾好，話會重啟會談之餘，仲會放生華為，點知花旗國商務部又突然出

口術，話應該繼續將華為列入黑名單，因為從來就未將佢剔除，呢個消息令到手機佬紛紛出貨，

舜宇（０２３８２）跌１巴仙，報８３﹒２５銀。瑞聲（０２０１８）跌近２巴仙，報４５﹒３

銀。丘鈦（０１４７８）逆勢漲近３巴仙，報６﹒４１銀。鴻騰精密（０６０８８）跌逾２巴仙

，報３﹒１９銀。



＊食品佬走強日清續上揚，水泥升產能中建材醒神＊



食品佬今日就普遍踢高，日清食品（０１４７５）終於宣布今日起調高合味道杯麵、出前一

丁嘅價錢，雖然係十年嚟第一次，加幅都只係單位數，但缸友們都睇好，今日再創新高見

６﹒２９銀，全日就踢高１巴仙，報６﹒０６銀。康師傅（００３２２）鏟高近４巴仙，報

１３﹒６銀。統一（００２２０）有力撐漲近３巴仙，報９﹒１銀。潤啤（００２９１）亦踢高

近２巴仙，報３７﹒３銀。之前狂跌嘅維他奶（００３４５）都生猛返啲，升近１巴仙，報

３７﹒２５銀。兩隻豬肉佬就繼續上漲，萬洲（００２８８）升１巴仙，報８銀；中糧肉食

（０１６１０）就走高逾１巴仙，報２﹒６銀。

神州建材聯合會今日話，今年水泥大公司都要帶頭自我加壓，主動減排，實現水泥行業淘汰

落後產能７０００萬噸，進一步提升產能利用率，水泥佬產能有提升當然醒神。神州建材

（０３３２３）連續幾日有北水掃貨，今日見七連漲鏟高逾３巴仙，報７﹒４４銀，仲做埋全日

最佳國貨佬。亞洲水泥（００７４３）踢高逾３巴仙，報１３﹒２銀。里昂維持睇好神州下半年

房地產建築，被首推嘅海螺水泥（００９１４）起哄逾半巴仙，報４９﹒６５銀。不過，同樣被

推薦嘅潤泥（０１３１３）就仆低近１巴仙，報７﹒７銀。祝假期愉快，請請！



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