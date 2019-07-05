港股全日窄幅上落，收報２８７７４點跌２０點，成交額５６２億元

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美國獨立日休市一天，歐洲股市普遍靠穩，港股今早牛皮，

低開１０點後跌幅輕微擴大，午後港股曾一度「轉燈」向上發展，惟大市波幅有限，臨收市前再

度轉跌。投資者繼續關注美國非農就業數據表現，預料將會左右近期大市走勢。個股方面，由於

近期美國十年期國債已失守２厘關口，市場追捧公用股，領展（００８２３）連續第二日破頂，

今日高見９９﹒８元，與「紅底股」有一步之遙，另外本地地產股繼續受減息憧憬影響而繼續落

鑊。

恆生指數收報２８７７４點，跌２０點或０﹒０７％，全日波幅１６５點，成交額

５６２﹒２２億元跌２２﹒３８％，今年單日成交新低。

國企指數收報１０８９５點，跌１８點或０﹒１７％。

內地Ａ股輕微造好，上證收報３０１１點，升５點或０﹒１９％；深證收報９４４３點，升

７４點或０﹒８％。兩市合共成交３７４２﹒８５億元人民幣增加６﹒１５％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒２３％，報６５﹒４５元；港交所（００３８８）

升０﹒１４％，報２７８﹒４元；騰訊（００７００）跌０﹒０６％，報３５９﹒８元；中移動

（００９４１）跌０﹒４２％，報７０﹒９元；友邦（０１２９９）升０﹒２９％，報

８６﹒２５元。



＊美銀指樓價再望再升刺激地產股，美債跌穿兩厘公用股受捧＊



美銀美林發表報告，預料今年香港住宅樓價可按年升５％，明年預測則為持平，看好收租類

的本地地產股恆隆地產（００１０１），故予以「買入」評級及目標價２４元。地產股今日受追

捧，恆隆地產升０﹒５２％，報１９﹒２元；恆基地產（０００１２）升０﹒２３％，報４４元

；新鴻基地產（０００１６）升０﹒２９％，報１３６﹒６元；會德豐（０００２０）升

０﹒１８％，報５６﹒８５元；長實集團（０１１１３）升０﹒１６％，報６１﹒８元。

市場憧憬美國減息周期開始，惟資金逐漸流入美十年國債，令其息率近日跌穿２厘關口，本

港資金轉追公用股，其中領展（００８２３）再度破頂邁向「紅底股」，最高見９９﹒８元，收

升１﹒２２％報９９﹒２元；中電控股（００００２）升０﹒３４％，報８８﹒２５元；中華煤

氣（００００３）微升０﹒３４％，報１７﹒９元；港鐵公司（０００６６）漲０﹒２８％，報

５３﹒８元；港燈（０２６３８）亦升０﹒７５％，報８﹒０５元。

銀娛（０００２７）表示，將會向旗下非管理層員工發放獎金，意味提早發「雙糧」，加上

早前６月賭收勝預期，消息刺激股價造好，銀娛收升０﹒２７％，報５５﹒６５元；新濠國際

（００２００）漲２﹒９８％，報１９﹒３６元；澳博（００８８０）揚０﹒２１％，報

９﹒３８元；永利澳門（０１１２８）升１﹒２％，報１８﹒６２元；金沙中國（０１９２８）

跌０﹒６４％，報３８﹒７５元；美高梅（０２２８２）跌１﹒２７％，報１３﹒９８元。



＊中生新藥獲批股價受上漲，萬洲反彈內房股先跌後升＊



中生製藥（０１１７７）公布，其附屬公司正大天晴藥業自主研發的抗腫瘤藥「鹽酸安羅替

尼膠囊」，現獲國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件，消息帶動股價造好，全日升１﹒３８％

，報８﹒８元；翰森製藥（０３６９２）漲１１﹒１９％，報２４﹒３５元；金斯瑞

（０１５４８）揚０﹒２１％，報１９﹒５２元；藥明生物（０２２６９）跌０﹒２７％，報

７４﹒６５元；石藥集團（０１０９３）跌１﹒３８％，報１２﹒８６元。

上日農業農村部副部長於康震於國新辦發布會上表示，截至上日全國共發生非洲豬瘟疫情

１４３宗，撲殺生豬１１６萬頭，目前全國２５個省區的疫區已經全部解除封鎖，生豬生產和運

宵秩序正在逐步恢復。萬洲國際（００２８８）昨日下跌今日微升０﹒８８％，報８元；普甜食

品（０１６９９）跌３﹒９５％，報０﹒３６５元；雨潤食品（０１０６８）無升跌，報

０﹒９５元；中糧肉食（０１６１０）漲１﹒１７％，報２﹒６元；惠生國際（０１３４０）跌

５﹒９３％，報０﹒１２７元。

易居房地產研究院４日發布報告顯示，６月的４０個典型城市新建商品住宅成交面積環比增

長８％，同比增長３％。２０１９年上半年，４０城成交環比下降１０﹒３％，同比下降

０﹒３％。今日內房表現先跌後回升，中國恆大（０３３３３）升０﹒２２％，報２２﹒３元；

華潤置地（０１１０９）升０﹒２８％，報３５﹒６５元；龍光地產（０３３８０）揚

１﹒５５％，報１３﹒１元；越秀地產（００１２３）走高１﹒０８％，報１﹒８８元；中海外

（００６８８）升０﹒５１％，報２９﹒５元。（ｕｌ）

