《經濟通通訊社５日專訊》警方星期三（３日）在旺角拘捕一名３１歲男子，涉嫌６月２１
日晚上參與包圍警察總部，以及７月１日衝擊立法會事件有關。他被控一項襲警、一項刑事毀壞
及一項在公眾地方行為不檢，共三項罪名，今早在東區裁判法院提堂。
據了解，該名男子名為潘浩超，被稱為「畫家」，他亦曾參與２０１４年的佔領旺角事件。
（ｃｗ）（ｚｚ）
05/07/2019 10:22
【移交逃犯】一名涉包圍警總及衝擊立會的示威者被控３罪今提堂
《經濟通通訊社５日專訊》警方星期三（３日）在旺角拘捕一名３１歲男子，涉嫌６月２１
日晚上參與包圍警察總部，以及７月１日衝擊立法會事件有關。他被控一項襲警、一項刑事毀壞
及一項在公眾地方行為不檢，共三項罪名，今早在東區裁判法院提堂。
據了解，該名男子名為潘浩超，被稱為「畫家」，他亦曾參與２０１４年的佔領旺角事件。
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