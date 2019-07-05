《經濟通通訊社５日專訊》有報道指，上月２２日有示威者包圍警察總部，九巴當日凌晨加
派特別班次１０４Ｒ接送乘客，運輸署要求九巴詳細交代有關安排。
運輸署指，特別巴士服務一般只在節日或大型活動期間提供服務，須獲得運輸署批准，署方
收到報告後會按既定程序跟進。
九巴指，提供的路線和班次，包括特別班次安排，均以乘客需求為主，並按實際情況彈性處
理，以盡快疏導乘客，他們將向運輸署提交資料。（ｃｗ）（ｚｚ）
05/07/2019 11:47
【移交逃犯】運輸署要求九巴解釋示威者包圍警總當日加開班次安排
《經濟通通訊社５日專訊》有報道指，上月２２日有示威者包圍警察總部，九巴當日凌晨加
派特別班次１０４Ｒ接送乘客，運輸署要求九巴詳細交代有關安排。
運輸署指，特別巴士服務一般只在節日或大型活動期間提供服務，須獲得運輸署批准，署方
收到報告後會按既定程序跟進。
九巴指，提供的路線和班次，包括特別班次安排，均以乘客需求為主，並按實際情況彈性處
理，以盡快疏導乘客，他們將向運輸署提交資料。（ｃｗ）（ｚｚ）
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