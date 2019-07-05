《經濟通通訊社５日專訊》民主派立法會議員表示，將於今天下午５時３０左右將與政務司
司長張建宗會面，商討政府因修訂逃犯條例而觸發的管治問題、社會上對政府極為不滿的情緒，
以及立法會財務委員會安排。
民主派早前多次要求張建宗會面，惟對方以工作忙碌、指沒有逼切性等原因拒絕。（ｃｗ）
（ｚｚ）
05/07/2019 13:26
【移交逃犯】民主派下午將於張建宗會面，商討反修例引致的問題
《經濟通通訊社５日專訊》民主派立法會議員表示，將於今天下午５時３０左右將與政務司
司長張建宗會面，商討政府因修訂逃犯條例而觸發的管治問題、社會上對政府極為不滿的情緒，
以及立法會財務委員會安排。
民主派早前多次要求張建宗會面，惟對方以工作忙碌、指沒有逼切性等原因拒絕。（ｃｗ）
（ｚｚ）
|生財有道05/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：小注孖展抽百威
|FOCUS05/07/2019
【FOCUS】貴價巨無霸登港 百威欲cheers中國
|國際動態05/07/2019
日限輸韓3種高科材料 貿戰開打
|香港政情04/07/2019
【移交逃犯】圖輯—7.1之後的立法會
|中國故事04/07/2019
【移民台灣】港人投資創業7大迷思
|生財有道04/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：新城事件憂影響公司債務
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰