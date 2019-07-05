【移交逃犯】民主派下午將於張建宗會面，商討反修例引致的問題

《經濟通通訊社５日專訊》民主派立法會議員表示，將於今天下午５時３０左右將與政務司

司長張建宗會面，商討政府因修訂逃犯條例而觸發的管治問題、社會上對政府極為不滿的情緒，

以及立法會財務委員會安排。

民主派早前多次要求張建宗會面，惟對方以工作忙碌、指沒有逼切性等原因拒絕。（ｃｗ）

（ｚｚ）

