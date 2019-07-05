【移交逃犯】大律師公會重申須成立獨立調查委員會調查６１２事件

《經濟通通訊社５日專訊》大律師公會發聲明，重申政府應設立獨立委員會調查６月１２日

發生的事宜，又指該委員會亦應該調查７月１日立法會綜合大樓內外發生的事宜。

聲明中指，有示威者於７月１日闖入立法會綜合大樓一事引起了社會的廣泛關注及討論。公

會認為，特區領導人現在必須與社會各方，包括示威人士進行開放溝通，要求政府用誠懇的態度

回應社會過往幾星期懇切的訴求。政府若然拒絕與公眾就重大及逼切的議題對話，是違背法治精

神的行徑。

公會亦重申政府應設立獨立委員會調查６月１２日發生的事宜，該獨立委員會亦應該調查７

月１日立法會綜合大樓內外發生的事宜，包括是在什麼情況下綜合大樓沒有得到保衛。

公會指，雖然留意到監警會就過往數星期的事宜已經成立專案組展開調查，但為監警會沒有

亦不能涉觸法定獨立調查委員會的法定權力及可調查範圍，監警會的法定調查範圍亦不能超越調

查針對警方的投訴或警隊的常規或程序，也沒有傳召證人出席聆訊及提交文件的權力。另外，監

警會並不能有效保護提供資料的人士，甚至有可能把這些資料交予警方。

公會強調，於法定獨立調查委員會席前提供的所有證據均享有絕對特權，提供該等證據的證

人，無需因提供該等證據而在任何刑事或其他民事法律程序中負上法律責任。認為社會現在需要

一個具公信力、具有司法經驗的人士主持的獨立調查委員會，尋找真相，促使任何在這些事件中

違法或失責的人，為其行徑負責，這將有助修補現時社會的裂痕。（ｃｗ）（ｚｚ）

