【港鐵撞車】劉天成：港鐵今年內不能完成荃灣綫信號系統更新

《經濟通通訊社５日專訊》港鐵（０００６６）荃灣線於今年３月中進行新信號系統演練期

間發生相撞事故，港鐵今天公佈調查結果。港鐵車務總監劉天成表示，因３月１８日新信號系統

演練期間出現列車相撞事故，預計荃灣綫信號系統更新工程在今年內不能完成。

港鐵表示，重新測試新信號系統的關鍵在於重建信任，首要考慮安全問題，需待承辦商落實

調查委員會提出的改善措施及取得政府同意後，才會恢復新信號系統的行車測試。（ｈｍ）

