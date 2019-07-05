【移交逃犯】港鐵表示會因應７月７日遊行情況，採取人流管制措施

《經濟通通訊社５日專訊》網上發起７月７日九龍區遊行，並以高鐵西九站為終點。港鐵

（０００６６）表示會因應人流情況，採用人潮管制措施，建議前往高鐵站的乘客留意網上發布

的車務狀況。（ｈｍ）（ｚｚ）

