《經濟通通訊社５日專訊》網上發起７月７日九龍區遊行，並以高鐵西九站為終點。港鐵
（０００６６）表示會因應人流情況，採用人潮管制措施，建議前往高鐵站的乘客留意網上發布
的車務狀況。（ｈｍ）（ｚｚ）
05/07/2019 18:09
【移交逃犯】港鐵表示會因應７月７日遊行情況，採取人流管制措施
《經濟通通訊社５日專訊》網上發起７月７日九龍區遊行，並以高鐵西九站為終點。港鐵
（０００６６）表示會因應人流情況，採用人潮管制措施，建議前往高鐵站的乘客留意網上發布
的車務狀況。（ｈｍ）（ｚｚ）
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