  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/07/2019 18:55

【移交逃犯】張建宗：將與立會討論在損毀較少的會議室開會可行性

　　《經濟通通訊社５日專訊》民主派立法會議員今日與政務司司長張建宗會面，商討政府因修
訂逃犯條例而觸發的管治問題、社會上對政府極為不滿的情緒，以及立法會財務委員會安排。張
建宗在會後見記者時表示，現時立法會開會只有３個方案，一是在大樓內開會，二是另覓地點，
三是書面傳閱，但現時立法會大樓修復需時，另覓地點則涉及保安和支援問題，至於書面傳閱則
因有議員反對，而不能成事。
　　張建宗指，會上有議員提出，可在損毀較少的會議室內開會，他表示會與立法會主席和財委
會主席討論有關建議。（ｃｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道05/07/2019
【百威招股】百威首日孖展借出最少63億元 料中長線股價升一成
生財有道05/07/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】小米股價見低位可吼，互聯網業務炒未來願景
專訪05/07/2019
【駐滬專訪】嘉華國際：樓市政策「穩」字當頭 銷售策略順勢而為
生財有道05/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：小注孖展抽百威
FOCUS05/07/2019
【FOCUS】貴價巨無霸登港 百威欲cheers中國
國際動態05/07/2019
日限輸韓3種高科材料 貿戰開打
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金