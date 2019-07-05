【移交逃犯】張建宗：將與立會討論在損毀較少的會議室開會可行性

《經濟通通訊社５日專訊》民主派立法會議員今日與政務司司長張建宗會面，商討政府因修

訂逃犯條例而觸發的管治問題、社會上對政府極為不滿的情緒，以及立法會財務委員會安排。張

建宗在會後見記者時表示，現時立法會開會只有３個方案，一是在大樓內開會，二是另覓地點，

三是書面傳閱，但現時立法會大樓修復需時，另覓地點則涉及保安和支援問題，至於書面傳閱則

因有議員反對，而不能成事。

張建宗指，會上有議員提出，可在損毀較少的會議室內開會，他表示會與立法會主席和財委

會主席討論有關建議。（ｃｗ）（ｚｚ）

