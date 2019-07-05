《品中資－羅國森》中煙（０６０５５）可炒切忌上癮

《品中資》雖然近期香港正處於動盪不安的時候，但港股市場卻提早回暖，個別新股更非常

熱炒。有留意股市的朋友必定知道，我所指的熱炒新股，就是在６月１２日上市的中煙香港

（０６０５５）。

單憑這個名字，大家未必馬上聯想到這家公司的業務，但最吸睛的一個字當然是個「煙」字

。正是呢！中煙香港被喻為港股市場中的「煙草第一股」，所以，她也是有賣點的。

我不知道，是否因為我不吸煙（年青的時候曾經吸過一段短時間），所以，初時對這隻「煙

草第一股」，我沒有太大憧憬。但她的最大特點就是「專利」，即所謂獨家經營。

中煙香港於２００４年成立，是中煙國際負責資本運作和國際業務的指定境外平台。而中煙

國際是中國煙草總公司的全資子公司，負責國際業務的管理和運作。

這家母公司的威水地方就是「專利」，因為根據國家煙草專賣制度，中國煙草總公司是內地

唯一從事煙草專賣品生產、銷售和進出口業務的實體。中國煙草總公司連續３年的稅利總額，都

突破萬億元人民幣，盈利能力令人驚嘆。



＊中國煙草總公司交稅萬億＊



在此想岔開一筆。大家都知道，煙草業是一個爭議性的行業，因為吸煙危害健康，幾乎是無

庸置疑的一件事。但諷刺的是，內地最賺錢的企業原來不是四大國有商業銀行，或者三桶油，又

或者三大電信企業，而是一向「低調」的中國煙草總公司。

據資料顯示，中國煙草總公司２０１８年的盈利是１﹒１６萬億元（人民幣．下同），更值

得大家注意的是，該公司幾乎上繳所有利潤，去年該公司的繳稅額突破１萬億。

說到這裡，大家可能會有一個疑問和一個結論。疑問是：這麼賺錢的公司，為甚麼要上市？

難道她很缺錢？結論是：難怪吸煙危害國民健康，但作為國家，也不得不低調地繼續經營這盤生

意。

根據中煙香港的招股書，內地大約有３億煙民。吸煙危害健康是對個人而言，但對國家社會

來說，卻未必是這回事。第一點上文已經說了，因為中國煙草總公司去年上繳稅是萬億元，大約

佔全國財政收入的６％，實在是舉足輕重。

有人認為，煙民會增加國家社會的醫療負擔。但原來，現實上，煙民比非煙民大約短命１０

年；雖然早段時間，煙民對國家會帶來較大的醫療開支，但他們相對早死的事實，卻為國家省回

一大筆醫療費用，這還不是最重要的，最重要是能省更多的養老金支出。

所以，即使近年反吸煙已經成為大趨勢，但內地在這方面仍然不算積極，能夠做到公共場所

禁煙已經是他們的「豐功偉績」了！

至於第二個疑問，對的，整個中煙集團都不缺錢，他們這次罕有地分拆中煙香港在港上市，

其實也是「玩票」性質。

單看他們的集資額７﹒５億港元就已經知道（太興集團（０６８１１）的上市集資額也有

９﹒５億港元呢！），這筆錢對中國煙草總公司來說，簡直是九牛一毛。據招股書透露，這次上

市集資主要是配合國家的「一帶一路」政策要「走出去」。



＊效率高但利潤微＊



回說中煙香港。這家公司的營業額算高，尤其當大家知道她只有２８名員工時更加會讚嘆該

公司的效率。原來，２０１８年中煙香港的營業額是７０億元，比前年下跌一成，而盈利則為

２﹒６億元，下跌兩成半。

中煙香港有四大業務，但最重要是煙草進口，大約佔六成營業額，而煙草出口則佔一成七，

捲煙（俗稱香煙）出口則佔兩成一。最後就是近一兩年才流行的新型煙草產品，即所謂的電子煙

等等，但現時只佔營業額不足一個百分點。

以去年７０億營業額，只賺２﹒６億元計，淨利潤率只有３﹒７％。本來，作為一家商營企

業，這是超低的數字。我經常說，淨利潤率太低的企業，風險會很高，因為只要做錯少少，所有

利潤就付諸流水。但這一個分析似乎不適用於中煙香港身上，因為她是獨家經營的。

以中煙香港最初的定價４﹒８８元計，上市的市盈率（２０１８年往績）大約１２﹒７倍，

其實不算貴。但該公司上市短短三個星期，股價已經升了１﹒８倍（昨日收報１３﹒７８元），

市盈率升至３６倍。

其實，該股於本周三（３日）即市曾經升至２８﹒５元的最高位，升幅高達４﹒８倍，市盈

率高至７４倍，實在令人咋舌。

對於這類純炒供求的股票，我沒有太大意見，某程度就當賭博；但賭博和吸煙一樣，最好不

要讓自己上癮，這才是王道！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

