《鍾之日記》新城系一沉百踩，內房股一同受累

《鍾之日記》７月５日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



新城控股（滬：６０１１５５）前董事長王振華涉嫌猥褻９歲女童的「黑天鵝」事件持續發

酵，Ａ股連續第二日一字跌停，目前至少３３家公募基金已下調新城控股估值，最低估值距今日

收市價仍有３個跌停板。監管亦已嗅到該公司信息披露可能存在「貓膩」，外電引述知情人士稱

中證監留意到事件揭發前，市場存在該Ａ股股票大額可疑交易。事實上，根據上海證券交易所數

據，新城控股７月１日至３日有五筆大宗交易，共成交１８７﹒６萬股，成交額７９０１萬元人

民幣，與此同時，該股３個交易日內累漲７﹒２％。

新城系的港股亦受牽累，一沉百踩。野村將新城發展（０１０３０）的投資評級由「買入」

下調至「中性」，目標價亦降低３８％至７﹒５元；惠譽將新城發展的「ＢＢ」級長期外幣和本

幣發行人違約評級列入「負面觀察」名單；標普亦將新城發展「ＢＢ」長期主體信用評級和優先

無抵押債券「ＢＢ－」長期債項評級列入負面信用觀察名單。

惠譽表示，由於王振華正在內地刑事拘留，相信事件在短期內會危及公司業務及財務狀況，

料公司在預售及土地收購的項目上都有負面的影響。標普預料，事件的損害程度或在未來幾個月

顯露，體現在包括銷售、人員、融資、投資以及合作夥伴關係等多個方面。穆迪指出，鑒於新城

發展控股已經將其持有的約半數新城控股股權進行了質押融資，如果新城控股股價繼續大幅下跌

，未來新城發展控股的流動性可能收緊。穆迪估計，截至今年６月３０日新城發展持有現金約

４００－４５０億元人民幣。該金額連同其經營現金流量足以支付其１２－１８個月內到期的債

務和承諾的土地付款。

新城發展早盤一度回升但隨後再度急挫，全日瀉６﹒８％，新城悅（０１７５５）更全日大

挫１０﹒９％。



＊香江成交５６２億創今年新低＊



隔晚美國獨立日休市一天，港股今早牛皮，低開１０點後跌幅輕微擴大，午後港股曾一度「

轉燈」向上發展，惟大市波幅有限，臨收市前再度轉跌。個股方面，由於近期美國十年期國債已

失守２厘關口，市場追捧公用股，領展（００８２３）連續第二日破頂，今高見９９﹒８元，與

「紅底股」有一步之遙，另外本地地產股繼續受減息憧憬影響而繼續落鑊。

恆生指數收報２８７７４點，跌２０點或０﹒０７％，全日波幅１６５點，成交額

５６２﹒２２億元跌２２﹒３８％，今年單日成交新低。



＊Ａ場縮量升，全周累升１％＊



祖國股市盤初在地產、航空等板塊拖累下持續探底，半日收市失三千關，午後保險、釀酒、

汽車等板塊紛紛走強，全日倒升０﹒１９％復上三千點，收報３０１１﹒０６點，全周累漲

１﹒１４％。農林、豬肉、芯片概念均有表現。

人民銀行連續第十日停逆回購，本周累計淨回籠３４００億元人民幣，Ｓｈｉｂｏｒ隔夜急

彈重回１％上方。兩市成交持續淡靜，全日僅成交３７４３億元，較上日再減少１４﹒６％。外

資通過滬股、深股通流入４﹒２８億元。



＊地產融資遭控制，內房無力升＊



新城控股事件令外界擔心其公司的流動性可能收緊，作為行業排名前十的內房，其出事相信

亦必影響整個行業。加上今日官媒報道指內地多家信託公司近期收到銀監窗口指導，要求控制地

產信託業務規模，有個別公司甚至被要求「全面暫停地產信託業務」。業內認為，此舉可有效控

制部分信託公司通過各種方式為地產企業繳交土地出讓金提供融資行為。

地產業向來對資金走勢敏感，滬深中小房企今日跌勢大，榮安地產（深：０００５１７）、

泰禾集團（深：０００７３２）瀉逾６％。中型內房港股亦跟跌，合生創展（００７５４）挫

３％，遠洋（０３３７７）、花樣年控股（０１７７７）跌２﹒７％，碧桂園（０２００７）跌

１％。



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