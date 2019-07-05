【科創板】方邦股份等四間科創板企業今起招股

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》科創板啟動招股企業持續增多。方邦股份、

天宜上佳、瀚川智能、沃爾德昨日晚間陸續披露招股意向書、上市發行安排及初步詢價公告等材

料。這４家公司均在７月９日初步詢價，７月１１日網上路演，７月１２日進行申購。

此外，中證監今日凌晨又公布，同意交控科技、航天宏圖、嘉元科技進行科創板首次公開發

行股票註冊。

截至目前，獲得中證監註冊通過的企業達到２５家，另有６家通過科創板上市委審議的企業

等待中證監「首肯」。

