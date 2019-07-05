《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》科創板啟動招股企業持續增多。方邦股份、
天宜上佳、瀚川智能、沃爾德昨日晚間陸續披露招股意向書、上市發行安排及初步詢價公告等材
料。這４家公司均在７月９日初步詢價，７月１１日網上路演，７月１２日進行申購。
此外，中證監今日凌晨又公布，同意交控科技、航天宏圖、嘉元科技進行科創板首次公開發
行股票註冊。
截至目前，獲得中證監註冊通過的企業達到２５家，另有６家通過科創板上市委審議的企業
等待中證監「首肯」。
05/07/2019 08:45
【科創板】方邦股份等四間科創板企業今起招股
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》科創板啟動招股企業持續增多。方邦股份、
天宜上佳、瀚川智能、沃爾德昨日晚間陸續披露招股意向書、上市發行安排及初步詢價公告等材
料。這４家公司均在７月９日初步詢價，７月１１日網上路演，７月１２日進行申購。
此外，中證監今日凌晨又公布，同意交控科技、航天宏圖、嘉元科技進行科創板首次公開發
行股票註冊。
截至目前，獲得中證監註冊通過的企業達到２５家，另有６家通過科創板上市委審議的企業
等待中證監「首肯」。
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印尼經濟穩步增長 有力成為黑馬
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