【減稅降費】財政部：對商品儲備管理公司等免徵印花稅

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》財政部、國稅總局發布關於部分國家儲備商

品有關稅收政策的公告。公告規定，對商品儲備管理公司及其直屬庫資金帳簿免徵印花稅；對其

承擔商品儲備業務過程中書立的購銷合同免徵印花稅，對合同其他各方當事人應繳納的印花稅照

章徵收。對商品儲備管理公司及其直屬庫自用的承擔商品儲備業務的房產、土地，免徵房產稅、

城鎮土地使用稅。

