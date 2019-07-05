《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》財政部、國稅總局發布關於部分國家儲備商
品有關稅收政策的公告。公告規定，對商品儲備管理公司及其直屬庫資金帳簿免徵印花稅；對其
承擔商品儲備業務過程中書立的購銷合同免徵印花稅，對合同其他各方當事人應繳納的印花稅照
章徵收。對商品儲備管理公司及其直屬庫自用的承擔商品儲備業務的房產、土地，免徵房產稅、
城鎮土地使用稅。
05/07/2019 09:04
【減稅降費】財政部：對商品儲備管理公司等免徵印花稅
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》財政部、國稅總局發布關於部分國家儲備商
品有關稅收政策的公告。公告規定，對商品儲備管理公司及其直屬庫資金帳簿免徵印花稅；對其
承擔商品儲備業務過程中書立的購銷合同免徵印花稅，對合同其他各方當事人應繳納的印花稅照
章徵收。對商品儲備管理公司及其直屬庫自用的承擔商品儲備業務的房產、土地，免徵房產稅、
城鎮土地使用稅。
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