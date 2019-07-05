《經濟通通訊社５日專訊》國家稅務總局廣東省稅務局與華為公司４日簽署戰略合作框架協
議，並成立聯合創新中心。雙方將在稅務信息化建設方面開展深度合作，推進廣東智慧稅務建設
。（ｃｔ）
05/07/2019 08:18
【華為動向】廣東省稅務局與華為共建聯合創新中心
《經濟通通訊社５日專訊》國家稅務總局廣東省稅務局與華為公司４日簽署戰略合作框架協
議，並成立聯合創新中心。雙方將在稅務信息化建設方面開展深度合作，推進廣東智慧稅務建設
。（ｃｔ）
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