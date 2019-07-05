《經濟通通訊社記者趙嘉駿５日深圳專電》財新傳媒今日於深圳舉辦大灣區金融論壇，活動
聚焦「粵港澳大灣區」的金融融合發展、三地「金融＋科技」的融合創新、技術創新與生活共融
。
國家開發銀行前董事長陳元、國家發改委前副秘書長範恆山、工商銀行前行長楊凱生、中國
國債協會會長孫曉霞等應邀出席論壇。
05/07/2019 09:59
【大灣區】財新大灣區金融論壇深圳舉行，聚焦三地金融融合發展
《經濟通通訊社記者趙嘉駿５日深圳專電》財新傳媒今日於深圳舉辦大灣區金融論壇，活動
聚焦「粵港澳大灣區」的金融融合發展、三地「金融＋科技」的融合創新、技術創新與生活共融
。
國家開發銀行前董事長陳元、國家發改委前副秘書長範恆山、工商銀行前行長楊凱生、中國
國債協會會長孫曉霞等應邀出席論壇。
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