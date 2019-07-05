《經濟通通訊社５日專訊》華為發布２０１９年開發者大會邀請函，８月９日至１１日在東
莞松山湖舉行。
今年的華為開發者大會，將攜手１５００＋合作夥伴探討華為終端生態的未來可能性；
５０００＋全球開發者共聚一堂；預計涵蓋２００＋主題討論分享；１０００平方米的互動展區
打造深度體驗。（ｃａ）
05/07/2019 11:39
【華為動向】華為２０１９年開發者大會將於８月９日在東莞啟幕
《經濟通通訊社５日專訊》華為發布２０１９年開發者大會邀請函，８月９日至１１日在東
莞松山湖舉行。
今年的華為開發者大會，將攜手１５００＋合作夥伴探討華為終端生態的未來可能性；
５０００＋全球開發者共聚一堂；預計涵蓋２００＋主題討論分享；１０００平方米的互動展區
打造深度體驗。（ｃａ）
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