【華為動向】華為２０１９年開發者大會將於８月９日在東莞啟幕

《經濟通通訊社５日專訊》華為發布２０１９年開發者大會邀請函，８月９日至１１日在東

莞松山湖舉行。

今年的華為開發者大會，將攜手１５００＋合作夥伴探討華為終端生態的未來可能性；

５０００＋全球開發者共聚一堂；預計涵蓋２００＋主題討論分享；１０００平方米的互動展區

打造深度體驗。（ｃａ）

