《經濟通通訊社５日專訊》中證監近日下發對中金公司的警示函，因該公司在保薦交控科技
科創板首次公開發行股票申請過程中，未經上海證券交易所同意，擅自改動發行人註冊申請文件
。
中證監表示，該違規行為的發生，反映了中金公司內部控制制度存在薄弱環節，現責令中金
對內部控制制度存在的問題進行整改，並在收到警示函起三十日內將整改情況的報告報送中證監
。
同時，發行人交控科技也被中證監採取了出具警示函的行政監督管理措施。不過，交控科技
申報進度未受影響，該公司已在今日凌晨獲得了中證監註冊通過。（ｗｌ）
05/07/2019 13:31
【科創板】中金公司篡改註冊文件數據，收科創板第一張罰單
《經濟通通訊社５日專訊》中證監近日下發對中金公司的警示函，因該公司在保薦交控科技
科創板首次公開發行股票申請過程中，未經上海證券交易所同意，擅自改動發行人註冊申請文件
。
中證監表示，該違規行為的發生，反映了中金公司內部控制制度存在薄弱環節，現責令中金
對內部控制制度存在的問題進行整改，並在收到警示函起三十日內將整改情況的報告報送中證監
。
同時，發行人交控科技也被中證監採取了出具警示函的行政監督管理措施。不過，交控科技
申報進度未受影響，該公司已在今日凌晨獲得了中證監註冊通過。（ｗｌ）
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