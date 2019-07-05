《神州縱橫－凌昆》中國創新增供非化石能源

《神州縱橫》近期中國能源安全問題因受地緣政治因素影響又再受注視：中美鬥爭令中國自

美進口天然氣跌至零，為怕美國制裁中企停止自伊朗進口石油。但幸好中國早有對策，特別是在

非化石能開發上進展良多，可助保障能源供給安全。



＊水電機研制處領前地位＊



中國已公布白鶴灘水電站將成為首個全部使用國產水電機的大型電站。在三峽電站完工後，

中國在金沙江興建４個大型水電站，合計裝機超過４０００萬千瓦，為三峽站２倍。首期有向家

霸站（裝有８台８０萬千瓦電機）及溪落渡站（裝１８台７７萬千瓦機），二期有烏東德站（裝

１２台８５萬千瓦機）及白鶴灘站（裝１６台１００萬千瓦機）。除白鶴灘外其他三站均有外資

企業供貨，主要為法德廠商。中國大型水電的主要生產商有成都的東方電氣及哈爾濱的哈爾濱電

氣，起步點為三峽電站建設。該站主要使用７０萬千瓦的Ｆｒａｎｃｉｓ型水電機，最初一批由

法國引進，其後各批逐步加大國產比率，到三峽站建成時中國企業亦掌握了７０萬千瓦水電機的

生產技術。此乃當時世界最大的水電機，中國還對電機運行減震作出改良。其後的８０萬及８５

萬千瓦電機均成了新的世界記錄，白鶴灘百萬千瓦電機更說明中國已掌握了自主研製世界最大水

電機的能力。在行業中站到了全球最前列，這對持續開發中國水電十分重要：還有不少大電站等

待建設。中國企業還可在國際水電站設備競標上取得優勢，尤其在非洲及南美還有很多大站待建

，故出口前景可觀。連同電機發展起來的還有特高壓輸電技術，中國在掌握原來的國際標準

５５０千伏線路技術後，又自行開發了７００及９００千伏級線路，還出口到巴西的美麗山電站

。



＊研製四代核電技術＊



除水電外中國核電在國際上亦處領先地位，率先建成四座美國三代ＡＰ－１０００型反應堆

及兩座歐洲三代ＥＰＲ－１０００型反應堆。在四代的氣冷球床反應堆商用化上中國亦領先各國

。目前中國正在其他模式的四代核反應堆研製上力爭上游。據報中科院研製的液體鉛冷卻堆已於

２０１６年取得突破，成功後料可安放核潛艇上。在液鈉冷卻快速中子堆的研製上亦漸見成績，

試驗堆早在２０１１年發電，現正建設６０萬千瓦的ＣＦＲ－６００反應堆，料可在２０２３年

建成，還正籌建更大的１００萬千互反應堆。在快中子堆的研製上中俄已同意合作實行強強聯合

，由此中國可借助俄羅斯在相關的長期研發經驗。最後，在「人造太陽」這種科幻式未來能源的

研發上，中國同樣達到領先水平，可控狀態超過１００秒，溫度可達１億度。無論如何，中國在

非化石能源技術開發上積極進取，並正收獲初步成果。《資深評論員 凌昆》

