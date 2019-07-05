【人行收水】逆回購十連停，單日淨回籠３００億全周３４００億

《經濟通通訊社５日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收

央行逆回購到期、金融機構繳存法定存款準備金和政府債券發行繳款等因素的影響，今日不開展

逆回購操作，為連續第十日不開展逆回購。今日公開市場淨回籠３００億元人民幣。

人行已連續兩周暫停逆回購，本周累計淨回籠３４００億元人民幣，上周則為零投放零回籠

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