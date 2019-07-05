【駐滬專訪】嘉華國際：樓市政策「穩」字當頭，銷售策略順勢而為

《經濟通通訊社記者林雯婕５日上海專電》嘉華國際（００１７３）於９０年代進入內地，

彼時恰逢中國掀起改革開放的浪潮，為房地產市場發展帶來機遇。在內地發展的２０多年來，嘉

華在上海、廣州等城市蓋起一座又一座大樓，一步步站穩腳跟。不過，比起許多激進的開發商，

嘉華一直保持著穩健的步調，其理念是以客戶需求為主導，推出品精質優的產品。目前嘉華國際

以香港、長三角及珠三角地區為策略據點，開發物業涵蓋住宅、甲級商廈、特色商鋪、酒店及服

務式公寓。

「穩健是放在第一位的，」嘉華市場及銷售總經理（上海╱南京）楊景輝在接受《經濟通通

訊社》專訪時表示，「嘉華每次推出的新盤一定是按照目標客戶群的需求來設計，要讓客戶覺得

買得物有所值才能保持公司的健康發展。」

在穩健發展的基調下，嘉華會根據市場情況及客戶調研制定相應的銷售策略，並採取開放的

銷售方式，或是建立自己的銷售團隊，或是與代理和第三方中介合作銷售。



＊考慮投資南京、蘇州等上海周邊城市＊



當前內地的樓市仍在調控中，特別是像廣州、上海這樣一線城市，政策基調仍是「穩」字當

頭。在這樣的背景下，嘉華順勢調整在滬的推盤和營銷策略，於去年底推出聯排別墅項目嘉濤灣

，隨後又於今年三月推出嘉御庭第三期，兩個項目反響良好，目前已賣出推盤數量的８０％及５

０％。

在拿地方面，由於去年內地房地產企業融資緊張，上海多塊土地流拍或是零溢價成交。但從

今年的成交情況來看，土地市場正在逐步回暖。楊景輝說：「在宏觀不確定因素影響下，嘉華在

拿地或者項目投資方面會更加謹慎。目前在華東區的策略是以上海作為中心，開發周邊城市，包

括南京、蘇州、昆山、嘉興等地，如出現合意的地塊，又可以獲得適當的利潤，嘉華會考慮投資

。」

他認為，長三角一體化政策會帶動上海周邊城市的發展，比如說許多上海人可能會去周邊城

市養老、投資，這對當地的樓市有助推作用。同時，這些周邊城市自身的發展也會帶動居民生活

水平提升，人氣會更旺。所以從長遠來說，上海周邊的城市雖然也有限價，但整個市場價格仍然

會隨著城市發展合理走高。

他又提到，現時政府的限購政策較為合理，因為過去買房投機成分太多，在限購政策實施後

，房子可以回歸其居住屬性，購房者亦變得更加理性，有利於國民經濟健康發展。



＊「璈峰」入場費３千萬，已售超５０％＊



嘉華國際於上海在售的聯排別墅嘉濤灣，位於朱家角地區，該地塊毗鄰長三角一體化的核心

區域大虹橋商務區。去年底該項目共推出７８套別墅，其中８０％以上已售出，入場費近８００

萬人民幣，今年下半年會繼續加推。

目前在售的另一個項目是位於市中心商務區的公寓樓嘉御庭第三期「璈峰」。該項目第一、

第二期都受到市場熱烈追捧，如今的第三期已是收官之作，產品有了進一步升級，主推３００至

４００平方米的大戶型單位，入場費在３０００萬元人民幣。

楊景輝介紹：「從今年３月份開賣，璈峰的１０６套公寓已經賣出超過５０％。在限購政策

下，璈峰的大戶型單位契合改善型客戶的需求。他們通常都要把手頭的房子賣了再來買這裡，所

以購房周期會比較長一點。」

另外，嘉華還有一個位於浦東陸家嘴地區住宅項目，目前正在建設中，預計到２０２１年開

盤。該項目主打戶型在１１０至１３０平方米，主要針對陸家嘴金融行業人士及年輕精英。

除住宅銷售外，嘉華位於上海靜安、徐匯、金橋的三個服務式公寓項目亦在運營，其中靜安

和徐匯的服務式公寓出租率達到九成，月租金在４萬至６萬元人民幣；嘉華於上海的寫字樓項目

只有嘉華中心一個，未來會增加相關產品的投入。大約到２０２０年下半年，嘉華位於上海靜安

寫字樓項目將可以入駐。

