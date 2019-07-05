【ＦＯＣＵＳ】貴價巨無霸登港，百威欲ｃｈｅｅｒｓ中國

【ＦＯＣＵＳ】由「啤酒之王」百威英博（ＡＢＩｎＢｅｖ）分拆的百威亞太（０１８７６

），周五（５日）起公開招股，集資最多７６４﹒４７億元，料問鼎今年全球新股巨無霸，刺激

港元拆息及港匯升完又升。

百威招股市盈率高達４５倍，高於已上市的青啤（００１６８）、潤啤（００２９１），惟

品牌以４６﹒６％的份額穩佔中國高端啤酒市場首位，公司首席執行官Ｊａｎ Ｃｒａｐｓ即明

言，縱使定價存有溢價，亦屬合理。



＊雄踞高端市場，擁「優質化」要素＊



以麥類作原料釀造的啤酒，可能是世界上最廣受歡迎的酒精類飲品。據市場調查公司

Ｒｅｓｅａｒｃｈ ａｎｄ Ｍａｒｋｅｔｓ最新預測，精釀啤酒市場未來５年的複合年增長率

將逾１４％，到２０２４年規模可達１０７８﹒５億美元。就百威亞太而言，其於上個財年收入

錄８４﹒６億美元，增６﹒１％。

今次選擇於香港上市，百威亞太劍指中國這個佔全球啤酒總消費量四分一巨大市場的意圖不

言而喻。儘管按總消費量計，公司去年在華市場份額僅列第三（１６﹒２％），不及華潤雪花

（２３﹒２％）、青島（１６﹒４％）；惟若以高端及超高端類別計，市場份額高達４６﹒６％

，大幅拋離排名第二的青島的１４﹒４％。

值得一提的是，關於啤酒市場的研究顯示，優質化（ｐｒｅｍｉｕｍｉｚａｔｉｏｎ）正是

影響啤酒市場增長的主要因素之一。要想被消費者視為優質，啤酒須採用優質原料製成、價格昂

貴，且品牌擁有悠久的歷史。以上三大要素，在中國市場擁有百威（Ｂｕｄｗｅｉｓｅｒ）、時

代（Ｓｔｅｌｌａ Ａｒｔｏｉｓ）、科羅娜（Ｃｏｒｏｎａ）等高端及超高端品牌的百威亞太

可謂競爭力不俗。



＊毛利續升不易，９０後喜好不確定＊



不過，硬幣總有兩面，面對競爭對手華潤、青島亦紛紛祭出「高端化戰略」，去年毛利率已

高達５５﹒１７％的百威亞太如何再推進產品結構升級及均價調高，挑戰不小。

另據天貓及蘇寧易購的內地酒類消費大數據，９０後及二三線城市人群正逐漸成為酒類消費

市場的中堅力量。以類別看，啤酒消費金額仍遠不及國產白酒及葡萄酒；以消費金額增速看，啤

酒不及調製酒及洋酒。隨著未來酒類品牌數目勢繼續增長，加上９０後「求新求變」的消費特徵

明顯，百威亞太未來競爭格局充滿不確定性。

憧憬港股近期「抽菸（中煙０６０５５）」、「吃藥（翰森製藥０３６９２）」新股熱潮大

概率蔓延至「喝酒（百威）」行情，若不介意高估值及孖展息率高見３－４厘，小「飲」怡情，

趁夏天一起ｃｈｅｅｒｓ。

