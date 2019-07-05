《經濟通通訊社５日專訊》大唐西市絲路投資（００６２０）發盈喜，預期截至６月３０日
止中期將轉虧為盈，而去年同期則錄得虧損３３７４萬元。
該集團指預期業績改善受益於主要業務表現有所改善，以及對開支實施更嚴格監控。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
05/07/2019 07:53
【企業盈喜】大唐西市（００６２０）料中期轉虧為盈
《經濟通通訊社５日專訊》大唐西市絲路投資（００６２０）發盈喜，預期截至６月３０日
止中期將轉虧為盈，而去年同期則錄得虧損３３７４萬元。
該集團指預期業績改善受益於主要業務表現有所改善，以及對開支實施更嚴格監控。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
|國際動態05/07/2019
日限輸韓3種高科材料 貿戰開打
|中國故事04/07/2019
【移民台灣】港人投資創業7大迷思
|生財有道04/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：新城事件憂影響公司債務
|FOCUS04/07/2019
【FOCUS】香港PMI連縮15月 零售外貿前景恐更凍
|國際動態04/07/2019
九州續暴雨 鹿兒島宮崎百萬人疏散
|剖析天下03/07/2019
印尼經濟穩步增長 有力成為黑馬
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰