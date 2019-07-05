《日入而息》穆迪維持香港評級，樓價指數創新高，港股窄幅上落

《今天重點》﹡穆迪維持香港「Ａａ２」評級，惟憂失獨立主體地位

﹡港鐵（０００６６）荃灣線事故原因在軟件編程錯誤，後備電腦系統有漏洞

；調查報告指新信號系統承辦商已換軟件設計及開發團隊；劉天成稱港鐵今

年內不能完成荃灣綫信號系統更新

﹡中原ＣＣＬ按周升１﹒４％創新高，上半年漲９﹒２％

﹡銀公表示樂見銀行取消最低結餘收費，環聯短期內將恢復網上查閱服務；銀

公料港息短期內維持高企，直至大型招股及派息活動完結

﹡短息回落但隔夜息仍高企３厘，三個月續創近１１年高



《即日市況》﹡港股全日窄幅上落，收報２８７７４點跌２０點，成交額５６２億元



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒１９％重返三千，全周累漲１﹒１％



《美元匯價》﹡美匯此輪反彈或結束，歐元或被動回升；歐元最新報１﹒１２５８╱６０，

日圓最新報１０８﹒０６╱０８



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）荃灣線事故原因在軟件編程錯誤，後備電腦系統有漏洞

；調查報告指新信號系統承辦商已換軟件設計及開發團隊；劉天成稱港鐵今

年內不能完成荃灣綫信號系統更新

﹡中民築友（００７２６）今早起停牌，待刊發按收購合併守則規定公告

﹡中信股份（００２６７）分拆中信出版集團，今日深圳創業板掛牌

﹡中國水務（００８５５）或不分拆環保業務在港上市，污水項目將以康達作

平台收購

﹡日清食品（０１４７５）今加價，加幅百分比為單位數

﹡香港生命科技（０８０８５）今早宣布停牌，因未能向聯交所證明其業務可

持續

﹡華潤醫藥（０３３２０）李國輝辭任執董及首席財務官，因個人職業發展規

劃

﹡萬咖壹聯（０１７６２）急瀉近一成六後停牌，暫未得悉原因

﹡銀城國際（０１９０２）六月總銷售２３﹒５億元人幣，按月升３５﹒６％

﹡ＩＴＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８４４６）正考慮轉主板上市

﹡瑞房（００２７２）６月合約物業銷售額跌７３％，上半年則跌４３％

﹡中海外（００６８８）６月合約物業銷售額升３４％，上半年增２９％；中

海外６月斥１２４﹒２７億人民幣收購６幅土地



《國企紅籌》﹡城建設計（０１５９９）次季中標額１１﹒２３億人幣，按季跌逾２６％

﹡中國海外宏洋（０００８１）６月合同銷售額按年升逾１４％



《神州民企》﹡世茂房地產（００８１３）上半年合約銷售額升３９％至１００３億元



《中國要聞》﹡２５城市明確對個人違規投放垃圾處罰，最高罰款千元

﹡深圳支持新能源工程車企業境內外開展股權融資

﹡業內稱鐵礦石價格大漲存非市場因素，已成立工作小組

﹡泰禾集團表示控股股東泰禾投資所持公司股份被司法凍結

﹡中國建材聯會表示水泥業今年壓減淘汰產能７０００萬噸

﹡工信部表示首五月有色金屬行業運行平穩，行業信心提振

﹡內地「六穩」穩投資加碼：醞釀推出投融資改革新政

﹡永安期貨表示不存在惡意操縱鐵礦石等期貨市場嫌疑

﹡中證登要求現金管理產品協議逆回購期限不得超１個月

﹡中金公司篡改註冊文件數據，收科創板第一張罰單

﹡中國銀河「叫價不買」，或被列入限制名單６個月

﹡范恆山稱大灣區存同質競爭，倡三地制度互補

﹡財新大灣區金融論壇深圳舉行，聚焦三地金融融合發展

﹡楊凱生稱某些金融亂象源自對金融科技的認識偏差

﹡廣東省明確三步走建大灣區，先推重點舉措打好基礎

﹡財政部表示對商品儲備管理公司等免徵印花稅

﹡華為２０１９年開發者大會將於８月９日在東莞啟幕

﹡財政部澳門首發２０億元國債，非零售部分認購逾三倍

﹡文化和旅遊部表示遊戲遊藝設備分類管理，加強內容審核

﹡北京鐵路局表示雄安新區１０日起高鐵直通香港

﹡蔡奇稱促進北京人工智能和５Ｇ深度融合發展

﹡嘉華國際表示樓市政策「穩」字當頭，銷售策略順勢而為

﹡上海市委常委會議：力戒形式主義官僚主義

﹡上海到２０２１年將建設５Ｇ基站三萬個

﹡上期所理事長姜岩稱爭取今年上市不鏽鋼期貨

﹡匯豐銀行獲滬倫通ＧＤＲ英國跨境轉換機構備案

﹡人行深圳分行行長表示借鑒歐盟單一通行證機制打通資金流

﹡中鋼協表示下半年鋼價小幅波動，鐵礦石大漲不可持續

﹡新城控股發公開信表示對受害人深感歉意不安

﹡中證監批准開展２０號膠、尿素、精米期貨合約交易；中證監對５宗中介機

構未勤勉盡責案作行政處罰；中證監發布券商股權管理規定，重啟內資證券

公司審批；中證監對康得新頂格處罰，相關責任人終身市場禁入

﹡海航控股擬１３億悉售所持物管公司北京國晟股權

﹡新希望６月生豬銷售收入按年增八成，均價環比漲３％

﹡格力電器表示擬申請解凍剩餘股份，解決股權分置改革



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１０７８５﹒７３點



《其他消息》﹡通訊局新設地區性無線寬頻服務牌照，數周內開始接受申請

﹡金管局表示６月底外匯儲備資產按月增加７８億美元；金管局與法國央行旗

下ＡＣＰＲ金融科技合作

﹡調查委員會倡擴獨立安全評估顧問職能至實地測試認證

﹡銀公表示樂見銀行取消最低結餘收費，環聯短期內將恢復網上查閱服務；銀

公料港息短期內維持高企，直至大型招股及派息活動完結

﹡深股通額度全日用６﹒７２億元；滬股通額度全日用１０００萬元，陸股通

淨賣入逾４億元

﹡中原ＣＣＬ按周升１﹒４％創新高，上半年漲９﹒２％

﹡政府次季批出５份住宅預售樓花同意書，涉２６２２伙



《移交逃犯》﹡一名涉包圍警總及衝擊立會的示威者被控３罪今提堂

﹡大專學界拒與林鄭月娥進行閉門會面，提兩大對話條件

﹡民主派下午將與張建宗會面，商討反修例引致的問題

﹡運輸署要求九巴解釋示威者包圍警總當日加開班次安排

﹡謝偉俊盼先過爭議低議案，莫乃光倡在受損輕房間開會

﹡大律師公會重申須成立獨立調查委員會調查６１２事件

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