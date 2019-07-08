《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６９２２．１２ 跌 ４３．８８點╱０．１６％
標普５００ ２９９０．４１ 跌 ５．４１點╱０．１８％
納斯達克 ８１６１．７９ 跌 ８．４４點╱０．１０％
倫敦富時１００ ７５５３．１４ 跌 ５０．４４點╱０．６６％
法蘭克福ＤＡＸ １２５６８．５３ 跌 ６１．３７點╱０．４９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５９３．７２ 跌 ２７．０１點╱０．４８％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．５４，歐元兌美元１．１２３０
08/07/2019 07:46
《日出而作》美非農就業勝預期美股偏軟，德銀撤全球證券業務
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６９２２．１２ 跌 ４３．８８點╱０．１６％
標普５００ ２９９０．４１ 跌 ５．４１點╱０．１８％
納斯達克 ８１６１．７９ 跌 ８．４４點╱０．１０％
倫敦富時１００ ７５５３．１４ 跌 ５０．４４點╱０．６６％
法蘭克福ＤＡＸ １２５６８．５３ 跌 ６１．３７點╱０．４９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５９３．７２ 跌 ２７．０１點╱０．４８％
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