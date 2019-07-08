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即市新聞

08/07/2019 08:45

《牛熊志選－陳其志》沿１０天線拾級上揚，留意騰訊購１８８９８

　　《牛熊志選》恆指過去一周小幅突破，重心上移了一個台階，上周四（４日）盤中一度觸及
２９０００點關，但未有持續動能配合，全周均在此關前反覆消化，目前１０天均線將上移至
２８６００點水平，並存在繼續上穿１００天均線機會，若續企穩１０天線，短期走勢有望維持
一浪高於一浪形態，下一目標挑戰２９３００點至２９５００點水平。恆指牛熊證資金流情況，
截至上周四的過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約７，９５４萬港元資金淨流出，同期熊證錄
得約１﹒６１億港元資金淨流入部署。街貨方面，截至上周四，恆指牛證主要在收回價
２８２００點至２８６００點之間，累計過夜街貨相當約３５６２張期指合約，恆指熊證則主要
分布在收回價２９０００點至２９６００點之間，相當約３４５６張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數３個月場外期權的
引伸波幅下跌１﹒４個波幅點至１４﹒６％，國企指數３個月場外期權的引伸波幅下跌１﹒３個
波幅點至１５﹒９％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅下跌
２﹒５個波幅點至１１﹒７％；港交所（００３８８）的引伸波幅下跌１﹒７個波幅點至
２１﹒３％；騰訊（００７００）的引伸波幅下跌１﹒９個波幅點至２４﹒１％；中移動
（００９４１）的引伸波幅下跌１﹒２個波幅點至１５﹒５％；平保（０２３１８）的引伸波幅
微跌１﹒５個波幅點至２２﹒０％；國壽（０２６２８）的引伸波幅下跌０﹒９個波幅點至
２５﹒０％；建行（００９３９）的引伸波幅下跌１﹒８個波幅點至１７﹒４％；工行
（０１３９８）的引伸波幅下跌０﹒６個波幅點至１７﹒４％；中石油（００８５７）的引伸波
幅下跌２﹒３個波幅點至２０﹒６％；中海油（００８８３）的引伸波幅下跌２﹒３個波幅點至
２５﹒７％；Ａ中（０２８２３）的引伸波幅下跌２﹒５個波幅點至２１﹒６％。
　　個股產品資金流方面，截至上周四５個交易日，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約
２０９８萬元資金淨流入部署好倉，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的
騰訊認購證為行使價約３８０元至３９０元附近的中期價外條款，實際槓桿約１４倍至１７倍；
牛證方面，資金留意收回價３４５元至３４７元之間的較貼價條款，收回距離約３％至４％，槓
桿約１７倍至２０倍。技術上，騰訊股價近期沿著１０天線拾級而上，短線料維持於此平均線約
３６０元附近整固。如看好騰訊，可留意認購證１８８９８，行使價３７７﹒０８元，９月尾到
期，實際槓桿約１１倍；也可留意牛證５００８１，收回價３４５元，槓桿約１８倍。
《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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