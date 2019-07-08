《一周攻略－周進略》外界憧憬美國立即減息半厘料落空



《一周攻略》筆者６月底在本欄說過，外界憧憬減息，美聯儲等數據。的確，重點在「等」

。誠然，很多人以為，在下一次議息，即７月底及８月初，美聯儲必減息無疑，只在多少。很多

人的理解，是直接來自資產價格，也就是市場人士的評估。誠然，真金白銀的押注，絕對值得尊

重，因為大家都有誘因，把握最重要的資產，在市價上展現出來，從而圖利，故此，沒有省油的

燈，人人都盡全力去估，不是一般的寫寫報告，或主觀評論可比。是的，總的來說，平均來說，

沒有誰可以預期自己必然勝於市場的集體智慧。



＊集體智慧未必對＊



然而，若因此以為市場的估計必對，卻又未免太高估人類的集體智慧。不錯，人人都盡可能

以資訊圖利，卻不一定代表最終結果一定如願。事實上，隨著事態有發展，市場的評估便可以大

為不同，所謂市價，其實也就是賠率或值博率的化身，是隨時都可以變的。

可不是嗎？不少人以為，從利率期貨上看到，７月減息四分一厘概率８０％，減息半厘概率

２０％，便對號入座，認為是１００％減息，可能在當時的評估，絕大多數人的主觀概率分布是

這樣也說不定，但從世事的發展看，總有那麼一點不減，又或再多減一些的可能性存在，而不能

真的完全排除。



＊貿易爭議事態變＊



更何況，請循其本，一開始大家之所以認為美息要減，繼而在債息走低和利率期貨中反映，

甚至金價和美股都有相應的變化，最重要的觸發點，其實是去年起的貿易爭議，在全球突然出現

，大家擔心對實體經濟有影響，各地央行亦不得不作預防措施，在去年底至今年初態度和方向有

變，明顯之至。然而，正因如此，隨著近日中美談判有望重啟，惡化的概率已減少了部分。

再者，聯儲局一直強調看數據，君不見上周的美國非農數據，以至其他經濟數據，不少都是

勝於預期的，意味著投資者一廂情願以為，局方投鼠忌器，市場有此預期，央行必然回應，正是

思考的盲點。如果最終上述貿易爭議，並未反映在數據上，局方是大可不必太早行動的。



＊最快三季尾才減＊



故此，本欄維持之前看法，純粹以經濟數據而言，其實大可以全年不加不減，但考慮到外界

擔心經濟放緩，而數據亦可能逐步反映，美聯儲最快是在今年第三季尾和第四季初，才有減息的

可能，這個看法，亦今而言，事態發展很可能如此。

無論如何，短期而言，這意味著早前對於防守板塊的一面倒憧憬，甚至是整體股市對於央行

放水的憧憬，可能有落空，前者及後者皆將有回吐，但論值博率，前者在回吐後，可予以吸納，

因為減息只在遲早，趨勢明顯，只是短期有突然的獲利平倉，正是買入的良機，賺息賺價；相反

，後者是整體大盤，端視乎風險回報之比，可能是全球估值一起下調，那便麻煩，故此寧可高位

減持部分，增加組合靈活性。



＊高位減持有籌碼＊



季那２５０００至３００００之間的徘徊，相對高點便減持一些，留著現金雖不無機會成本，但

萬一情況逆轉，仍有籌碼在手，機會總是留給有準備的人。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

