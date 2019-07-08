  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/07/2019 10:00

《套期保值－蕭猷華》紐約期油６０美元阻力大

　　《套期保值》油價上周五（５日）上升，紐約期油升１７美仙，收５７﹒５１美元；布蘭特
期油升９３美仙，收６４﹒２３美元。中東地緣政治局勢持續緊張，伊朗油輪疑違反歐盟對敘利
亞的制裁而被英軍扣押，此外，伊朗亦增加鈾濃縮度５％，超出核協議上限，市場擔心地緣政治
升溫可能引發軍事衝突。
　　美國最新非農新增職位增加２２﹒４萬份，優於預期，聯儲局大幅減息機會降低。另一方面
，市場繼續擔憂環球經濟放緩，導致原油需求減弱，限制油價升幅。故此，筆者料紐約油價６０
美元阻力大。《興業金融期貨投資服務部董事　蕭猷華》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道08/07/2019
安踏遭渾水狙擊 指控制分銷商造假虛假地提升利潤率
中國故事08/07/2019
【科創板啟動】25家企業22日上市集資311億 或存破發風險
生財有道08/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展持貨者不需急沽
FOCUS08/07/2019
【FOCUS】四大行加按息贈興 港樓「乾升」有玄機?
興證快訊08/07/2019
挑戰29000之後
國際動態08/07/2019
伊朗預告鈾濃度超上限 法國譴責
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金