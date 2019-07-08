《套期保值－蕭猷華》紐約期油６０美元阻力大

《套期保值》油價上周五（５日）上升，紐約期油升１７美仙，收５７﹒５１美元；布蘭特

期油升９３美仙，收６４﹒２３美元。中東地緣政治局勢持續緊張，伊朗油輪疑違反歐盟對敘利

亞的制裁而被英軍扣押，此外，伊朗亦增加鈾濃縮度５％，超出核協議上限，市場擔心地緣政治

升溫可能引發軍事衝突。

美國最新非農新增職位增加２２﹒４萬份，優於預期，聯儲局大幅減息機會降低。另一方面

，市場繼續擔憂環球經濟放緩，導致原油需求減弱，限制油價升幅。故此，筆者料紐約油價６０

美元阻力大。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

