《選股情報－石鏡泉》仍是２８６

《選股情報》７月５日仍持７月４日之議，但可惜７月５日未升，今日（８日）會打爛齋砵

，先看２８６能否守。



７月４日題：「守住２８６上望２９６」

內文：「２８６已守兩天，再守埋今天（４日），就可以當守到，可上望２９６的再

上一個下跌裂口。」



《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

