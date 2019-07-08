【企業盈警】域高金融：料半年盈轉虧，企業融資顧問服務收人減少

《經濟通通訊社８日專訊》域高金融（０８３４０）公布，與２０１８年同期錄得收益相比

，預期截至２０１９年６月３０日止六個月將錄得虧損。

公司相信有關虧損主要由於中美貿易戰導致營商環境持續疲弱，促使客戶的財務表現下滑，

個別項目因而需要暫緩，致使企業融資顧問服務的收人減少。

同時政治環境、經濟及股票市場波動，以及中美之間進行的貿易戰及關稅糾紛，使個別客戶

擔憂本港的不明朗因素，減低投資意欲，影響本地金融投資市場，令個別項目需要暫時擱置，預

期會持續影響２０１９年及２０２０年的收入。（ａｌ）

