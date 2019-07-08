《凱文隨筆－凱文》美國再偉大，還是加速衰敗？

《凱文隨筆－凱文》英國與美國多年來建立了親蜜的盟友關係，然而，英國《每日郵報》周

末的一則「電報洩密」新聞卻暴露了這對鐵桿兄弟也許不是外界所見那般友好。



據悉，這兩年多來，英國駐美大使達羅克爵士（Ｋｉｍ Ｄａｒｒｏｃｈ）用電報向國家匯

報美國的現況：特朗普「無能，笨拙，缺乏安全感」、白宮內鬥（Ｋｎｉｆｅ Ｆｉｇｈｔｓ）

大多是真的、那政府或毀於一旦（ｃｒａｓｈ ａｎｄ ｂｕｒｎ），老先生甚或晚節不保

（Ｅｎｄ Ｉｎ Ｄｉｓｇｒａｃｅ），真箇是沒有一句好話。



爵士透露特朗普的施政習慣是，日間諮詢白宮團隊，晚間致電朋友問意見，而這些朋友恰恰

就是英國長期以來建立的聯繫。他似乎暗示英國在這微妙的國際關係中佔盡上風，他提醒英國官

員，與特朗普打交道，要千般奉迎，滿足他的自尊心。



另一邊廂，《觀察家報》報導，華為正為英國全部四家流動電話供應商建立５Ｇ網絡，儘管

英國政府對此尚未作出批示。報導指，這些電訊公司都是兵行險著，英國政府一旦宣布禁用華為

時，電訊公司可能血本無歸；為難的是，不用華為，英國的５Ｇ發展要比別人慢兩年。



兩件事件都反映了英國是有自己的盤算，不是盲目聽從美國的指使。儘管大英帝國已經衰落

，但英國仍有自己的一支海陸空軍隊，不像日本，南韓要依賴美國來保護，從國家利益出發，擺

脫美國的牽絆是絕對合理的舉措。



與此同時，伊朗周日也公布其濃縮鈾的濃度已突破了２０１５年所簽署的六方協議的規定，

意味著美國既不仁（特朗普上任後撕破協議），我伊朗也不義了。儘管百分三的濃度距百分九十

製造核武器的要求還很遠，但已具備談判的條件。北韓那種擁有核武的情況，就是豐厚的籌碼了

，可隨時推翻談判桌，然後各行各路。



在伊朗公布了濃縮鈾數據後，其副外交部長阿拉奇（Ａｂｂａｓ Ａｒａｑｃｈｉ）拋出了

新建議，願意和其他五個簽約方談新協議，伊朗也歡迎美國「旁聽」。伊朗的反制措施能否奏效

，取決於協約簽署國（中國、法國、德國、俄羅斯和英國），法國總統近日積極推動重啟談判，

剩下的就是英國與德國的取態了。



影響國際的軍事協議，沒美國的份額，聽來似天方夜譚。但世界正值百年未見的大變局，已

不是美國一家說了算。「一帶一路」也沒美國的份兒，還是順利推進。



美國在無人偵察機被伊朗擊落後，沒有回擊，盡顯其紙老虎態勢，新一屆美國總統選舉活動

已拉開序幕，特朗普如何剛愎自用，也不會把自己捲入一場不易打的中東戰爭中，打仗無疑能取

悅美國軍火商，真真正正地促進美國經濟，但同時要賠上軍人的性命；特朗普一輩子逃了五次兵

役，相信他也是一個「反戰分子」。



特朗普期盼令美國再偉大，與習近平主席的復興中國夢不謀而合，但方法大相徑庭，前者要

獨贏，後者是共贏。要特朗普改變策略難，不改變更弊。美國下屆總統選舉定於２０２０年１１

月３日，這期間經濟稍有差池，老先生就必定連任落空。



剛在上月底結束的Ｇ２０峰會，彷彿白開了一場昂貴的國際會議，除了各國財長央行行長的

例行聯合公報外，未見達致任何協議。但微妙之處是，美國立場軟化了，特朗普率先宣布解除部

分對華為的禁令；從美方與中方的團隊在大阪會晤一幕中看到，中方團隊都是笑面迎人，美方團

隊似乎忘記了掛上笑容。這不難理解，引用退休北京大學物理學家兼經濟學家陳平教授的一句話

：「打貿易戰，中國一手好牌」。



（作者凱文從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員於２０１５年取

得特許語言學者資格。）

