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即市新聞

08/07/2019 09:30

《專家之言－連敬涵》港股料先下試十天線支持，繼而區間窄幅上落

　　《專家之言》投資市場在Ｇ２０峰會後轉趨樂觀，美股三大指數更創出歷史收市高位，中港
股市亦由５月下跌回升至高位。但消息消化後，終要回歸現實，中美雙方所指的尚餘１０％問題
，能否真的解決得到？如何解決？需要多久來解決？相信要解決最後的１０％問題必定不會在短
期內得到結果。港股炒作一輪後，缺乏新消息下，自然難再進一步攀升，並於２９０００點受阻

　　如再以技術走勢來看，由４月高位３０２８０點調整至６月初低位２６６７１點，共下跌了
３６０９點，以黃金比率反彈６１﹒８％計算，正好是２８９０１點，很貼近２９０００點關口
，這亦是為何現時難以真正突破此關口。
　　展望未來一周表現，由於美國上周五（５日）公布的新增非農職位數據理想，顯示當地就業
市場仍然強勁，減少了聯儲局本月大幅減息的機會，美股由歷史高位回軟，港股周初或亦有下調
壓力，料先試１００天線及１０天線２８６００點支持。至於後市，由於有大型招股，市場資金
將有所抽緊，加上市場觀望中美重啟談判情況，利好消息不多下，難有突出表現，應會繼續於
２８５００點至２９０００點窄幅內上落。《勤豐證券資產管理董事總經理　連敬涵》
（筆者及與筆者有聯繫者無持有上述上市法團有關的財務權益）

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