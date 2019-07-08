減息預期降溫及Ａ股急挫，恒指瀉５２５點報２８２４９

《經濟通通訊社８日專訊》美國上周五（５日）公布６月非農新增就業人數達２２﹒４萬人

，遠勝過市場預期，市場因而預期聯儲局本月減息的機會降低令外圍走低，今早港股跟隨，先低

開２６１點報２８５１３，連失十天（２８５６５）及百天線（２８６２４），其後與息口走勢

敏感的本地地產股率先受壓，加上Ａ股因外資急撤亦見急挫，拖累恆指跌幅進一步擴大，最低見

過２８２４５挫５２９點，險守５０天線（２８１９０點）。

個股方面，瑞聲（０２０１８）暫為表現最差藍籌，跌近半成；兩隻藍籌醫藥股亦隨大市回

吐，中生製藥（０１１７７）暫表現第二差藍籌。本地地產股全線下跌，其中以九置

（０１９９７）跌幅較大暫挫近４％，報５２﹒８５元，穿廿天線（約５４﹒６０５元）。

現時，恆生指數報２８２４９，跌５２５點或跌１﹒８３％，主板成交２６４﹒５４億元。

國企指數報１０７０６，跌１﹒７３％或跌１８８點。

上證綜合指數報２９３７，跌７３點或跌２﹒４４％，暫成交９１８﹒８８億元人民幣。



表列十大跌幅藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技 （０２０１８） ４３﹒２５元 跌４﹒５３％

中生製藥 （０１１７７） ８﹒３９元 跌４﹒６６％

九倉置業 （０１９９７） ５２﹒８５元 跌３﹒９１％

創科實業 （００６６９） ５９﹒４０元 跌３﹒５７％

吉利汽車 （００１７５） １２﹒２２元 跌３﹒６３％



石藥集團 （０１０９３） １２﹒４０元 跌３﹒５８％

碧桂園 （０２００７） １１﹒４８元 跌３﹒２０％

太古 （０００１９） ９５﹒６５元 跌３﹒１４％

新鴻基地產（０００１６） １３２﹒６０元 跌２﹒９３％

恆基地產 （０００１２） ４２﹒７０元 跌２﹒９５％

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（ｓｃ）

